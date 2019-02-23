محدث “الأن” رابط موقع “دعمك” للتسجيل في دعم الخبز 2019 الأردن وطريقة التسجيل...

تم فتح باب التسجيل الأربعاء 20/2/2019، لبرنامج دعم الخبز بالأردن حيث أكد الناطق الرسمي بإسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / موسي الطراونة، أن الحكومة قد قررت التسجيل للحصول علي دعم الخبز اليوم ،وسيكون إلكترونياً وأن قيمة الدعم بنفس قيمة دعم 2018، وسوف يصرف لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية بواقع 33 ديناراً للفرد، في حين يبلغ قيمة الدعم لباقي المستحقين 27 ديناراً للفرد.

أكد المسئول بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن النظام الإلكتروني عليه ضغط كبير، وأن عدد المتقدمين بلغ حوالي 35 آلف رب أسرة حتي الساعة 11,30 ظهراًفي أول يوم للتسجيل، وأضاف أن النظام يعمل ولا يوجد به أعطال كما أشاع بعض المغرضين، وتحاول دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التسهيل علي المواطنين بالتسجيل عبر موقع دعمك الموضح بالمقال.

تم فتح التسجيل للحصول علي الدعم المقرر من الحكومة الأردنية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني “دعمك” الذي توفره الحكومة للتسهيل علي المستفيدين التسجيل من خلاله، مع شرط إدخال البيانات صحيحة وبالإسم وبالرقم المدني من دقتر العائلة، ويكون المتقدم للتسجيل من الفئات المستحقة للدعم.

رابط التسجيل لدعم الخبز 2019

وفرت الحكومة الأردنية رابط للتسجيل، للحصول علي دعم الخبز 2019 وهذا الرابط هو رابط “دعمك” نوفر لحضراتكم هذا الرابط بالدخول مباشراً من هنا علي أن يتم التسجيل من جانب المستحقين فقط، وهم الآسر الأردنية التي لايزيد دخل أفرادها عن 12 آلف ديناراً سنوياً، والأفراد الذين لا يزيد دخلهم عن 6 آلاف ديناراً سنوياً، وبالنسبة للحالات المغتربة يسمح لآسرة المغترب، أن تتقدم بالتسجيل إذا كانت الأسرة مقيمة في المملكة الأردنية.

وقد قامت الحكومة الأردنية بتحرير سعر الخبز في 2016 بحيث أصبح سعر رغيف العيش العربي الصغير 32 قرش، ورغيف العيش العربي الكبير 40 قرشاً، وتحاول الحكومة توفير دعم الخبز للمستحقين، حيث أنها لديها قاعدة بيانات للمقيمين بالمملكة ووظائفهم، حيث أن الحكومة قامت بإستثناء بعض الفئات من دعم الخبز ولا يستحقون الدعم.

الفئات المستثناة من دعم الخبز 2019

1- موظفي القطاع الحكومي والأمني.

2- المتقاعدون المدنيون والعسكريون.

3- متقاعدوا التضامن الإجتماعي الذين سيحصلون علي الدعم مباشراً علي رواتبهم.