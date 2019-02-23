متابعة سعر الدولار اليوم في اليمن “سعر الصرف” السبت 23 شهر فبراير 2019 “أسعار...

الآن نتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، ونتابع أسعار السوق السوداء والبنك المركزي للدولار في اليمن اليوم السبت 23 فبراير 2019، ونرصد لكم أسعار السوق الموازي بشكل يومي مستمر، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، يمكنكن ترك تعليق الآن حول الإستفسار عن الأسعار2

نتابع معكم آخر ما وصلت إليه الحالة العامة للدولار اليوم في اليمن، ونتابع معكم أسعار الصرف للدولار اليوم في اليمن بشكل يومي مستمر، ونتابع سعر اليورو والاسترليني وكافة الأسعار العالمية أمام الريال اليمني الكريمي اليوم، ونتابع سعر العملات العربية بشكل يومي مستمر، وذلك في مختلف التعاملات، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متجدد، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم لسهولة المتابعة.

أسعار العملات العربية أمام الريال في اليمن في البنك المركزي السبت 23-2-2019

نوع العملة أسعار الصرف بالريال اليمني الجنيه المصري 14.27 ريال يمني الريال السعودي 66.75 ريال يمني الدرهم الإماراتي 68.15 ريال يمني الجنيه السوداني 5.24 ريال يمني الدينار الجزائري 2.10 ريال يمني الدينار البحريني 663.96 ريال يمني الدينار الكويتي 824.41 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال في اليمن بالبنك المركزي السبت 23-2-2019

نوع العملة أسعار الصرف بالريال اليمني الدولار 250.35 ريال يمني اليورو 283.83 ريال يمني الجنيه الإسترليني 326.78 ريال يمني الين الياباني 2.26 ريال يمني

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق الموازي السبت 23-2-2019

العملة متوسط الأسعار بالسوق السوداء الدولار في صنعاء 590 ريال يمني الدولار في عدن 595 ريال يمني الدولار في حضر موت 578 ريال يمني متوسط سعر الدولار 605 ريال يمني 100 دولار 59000 ريال يمني في صنعاء الريال السعودي 155 ريال يمني الدرهم الإماراتي 157 ريال يمني

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