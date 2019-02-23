بث مباشر Livehd7 مشاهدة مباراة البنزرتي ومستقبل قابس الدوري التونسي السبت 23-2-2019 قناة الوطنية...

مستقبل قابس, مباراة,النادي البنزرتي, الترجي و مستقبل قابس, أهداف مستقبل قابس, اهداف مستقبل قابس اليوم, كأس تونس, الدوري التونسي, ملخص, نادي الترجي، نتابع معكم كل جديد عبر نقل مباريات كرة القدم في الدوريات العالمية، ونتابع معكم مباراة البنزرتي ومستقبل قابس في الدوري التونسي الممتاز.

المباراة على ملعب 15 أكتوبر تنطلق اليوم السبت 23-2-2019، وذلك في الدوري التونسي، الأسبوع 15 من الدوري، التحكيم مختار دبوس، ونتابع معكم المزيد من التقارير.

مباراة الإياب اليوم بين البنزرتي ومستقبل قابس وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 لصالح البنزرتي، ونحاول بث المباراة قبل بدءها بقليل عن طريق وضع البث المباشر في المقال.

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تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت تونس، والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة الوطنية الأولى ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متجدد.