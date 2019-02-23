“الان”نتائج السادس الإعدادي التمهيدي|نتائج الثالث المتوسط 2019 ..متابعة نتائج في كافة...

متابعة ظهور نتيجة السادس الإعدادي والثالث المتوسط 2019 في عموم محافظات الجمهورية العراقية للعام الدراسي 2108-2019، والتي يبحث الطالب العراقي عنها، ممن انتهى من أداء امتحانات السادس الإعدادي منذ أيام، نعرضها عليكم فور الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وكذلك على موقع النجاح العراقي، ونعرض عليكم أيضا موعد النتيجة. نتيجة السادس الابتدائي 2018

نتيجة الثالث المتوسط التمهيدي

نتيجة السادس الإعدادي(الفصل الدراسي الأول) 2018

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم العراقي عن الجدول الزمني لامتحانات المرحلة الابتدائية، والإعدادية والمتوسطة، العراقية، مع ترقب نتيجة السادس الابتدائي العراقية بعد ذلك، وتبدأ أعمال التصحيح والمراجعة في جميع اللجان بعموم مدارس محافظات العراق بعد الانتهاء من كل مادة دراسية ومن ثم يتم اعتماد النتائج من وزير التربية والتعليم العراقي ويتم إعلانها من خلال موقع النجاح.

نتائج السادس الإعدادي لجميع المحافظات (الدور الثالث 2018)

ويتابع معكم موقعنا، بصفة يومية ودورية، الإعلان عن نتائج بقية المحافظات العراقية، كما يتابع الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي والثالث المتوسط، والتي يتم الإعلان عنها في وقت قريب.

كما سنقوم بتقديم تغطية مستمرة لآخر ما يرد لدلينا من ملفات لبقية المحافظات.

تحديث: ظهرت نتائج الثالث المتوسط، نتائج منتصف العام، في العديد من المحافظات العراقية، كما أعلن موقع النجاح، وقد أرفقنا بالمقال روابط المحافظات التي ظهرت النتائج فيها.

تحديث: ظهرت نتائج السادس الإعدادي في جميع المحافظات العراقية، وتم رفع النتائج على موقع النجاح للنتائج اليوم.