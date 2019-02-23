لايف كورة مشاهدة مباراة إتحاد طنجة ضد الدفاع الجديدي الدوري المغربي السبت 23-2-2019 بث مباشر يلا شوت...

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الأسبوع 19 من الدوري المغربي، تنطلق مباراة الإتحاد والدفاع اليوم، في تمام الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت المغرب، والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، التحكيم ياسين بوسليم ونتابع التفاصيل.

مباراة العودة اليوم على ملعب طنجة، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الدفاع الجديدي 1-0 ويتم بث المباراة على قناة المغربية الرياضية، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية الهامة.

نحاول بث المباراة قبل بدءها بقليل لسهولة المتابعة العامة، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل تحديثات إخبارية هامة، تابع المقال وضعه في المفضلة لسهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد.