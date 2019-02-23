مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر يلا شوت الدوري السعودي للمحترفين

النصر والفيحاء بث مباشر الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 الجولة الحادية والعشرون دوري الامير محمد بن سلمان ,من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز في اطار مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين سنكون علي موعد مع مباراة ملعب الامير فيصل بن فهد ملعب الملز معقل فريق النصر الذي سيستضيف فريق الفيحاء في موقعة صعبة علي الفريقين.

مباراة الدور الاول بين الفريقين علي ملعب الفيحاء في الجولة السابعة من البطولة المحلية قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق سجل هدف النصر الوحيد في تلك المباراة اللاعب المغربي نور الدين امرابط في المقابل سجل هدف الفيحاء اللاعب دانيلو لذلك مباراة اليوم لن تكن سهلة علي العالمي امام فريق عنيد مثل الفيحاء وسيسعي النصر من اجل تحقيق الانتصار لمواصلة تضييق الخناق علي الهلال ومواصلة الصراع علي لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

مباراة النصر اليوم مباشر.

الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019

الدور الثاني

الجولة الحادية والعشرون

ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)

موعد مباراة.

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السبت 23 فبراير 2019

الساعة 19:25 مساءا بتوقيت مصر.

الساعة 20:25 مساءا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة