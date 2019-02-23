da3mak خطوات التسجيل في دعم الخبز 2019 الأردن ورابط موقع دعم الخبر بالأردن 2019 للحصول على الدفعة...

da3mak.jo طريقة التسجيل في موقع دعم الخبز في الأردن 2019 التي يبحث عنها الكثيرون الآن عبر الشبكه العنكبوتيه حيث قامت المملكة الأردنية بتخصيص موقع إلكتروني رسمي da3mak .jo من أجل التسجيل في دعم الخبز الأردني 2019 والدعم النقدي أيضا والذي حددته المملكة الأردنية الهاشمية من أجل فئة معينة في الشعب الأردني المستحقة الحصول على الدعم سواء دعم الخبز أو الدعم المالي لمستحقيه من مواطني الأردن ، ومن خلال هذا المقال يمكنكم التعرف بالتفصيل على كيفية التسجيل في موقع دعم الخبز 2019 للحصول على الدفعة الثاني من الدعم والتسجيل مفتوح لمدة 90 يوم من بداية الأعلان عنه.da3mak.jo

تسجيل دعم الخبز 2019 الأردن

يتم تسجيل دعم الخبز من خلال موقع تسجيل الدعم الإلكترونية الحكومى da3mak .jo الذي تم الإعلان عنه من قبل موسي الطراونه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن والذي أكد أن التسجيل سيظل مفتوح لمدة 90 يوم لكل المواطنين المنطبق عليهم شروط التسجيل للحصول على الدعم وبالنسبة إلى الدعم المالي فسيتم صرفه بداية من الشهر المقبل ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة.

خطوات تسجيل دعم الخبز 2019 الأردن da3mak .jo

يتم التسجيل في موقع الدعم الأردني da3mak بخطوات بسيطة للغاية لتقديم طلب الحصول على دعم الخبز من خلال الموقع الإلكتروني ويمكنكم التسجيل الآن للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع دعمك بالأردن da3mak .jo

نقم بإدخال الرقم الوطني في الخانة الأولي

نقم بإدخال رم القيد المدني بحسب دفتر العائلة في الخانة التالية

نضغط على الزر المكتوب عليه “الاستفسار”

شروط التسجيل في موقع دعمك da3mak

يجب أن تنطبق شروط بسيطه للمواطن الأردني في حال التسجيل في موقع دعمك للحصول على دعم الخبز وهي كالتالي:

أن يكون المسجل أردني الجنسية ألا يمتلك المسجل أكثر من سيارة عامة أو خاصة ألا يمتلك المسجل أملاك تتجاوز قيمتها عن 300 ألف دينار ألا يتجاوز الدخل السنوي للفرد 6 آلاف دينار أردني ألا يتجاوز الدخل السنوي للأسرة 12 ألف دينار

بالفيديو التسجيل في موع دعمك da3mak الدفعة الثانية