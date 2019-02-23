مشاهدة مباراة (برشلونة وإشبيلية) بث مباشر بي إن سبورت 3 HD

وتنطلق ضربة بداية مباراة برشلونة وإشبيليةمن خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” مساء السبت وذلك في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة و6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة برشلونة مع أشبيلية على قناة بي إن سبورت 3 HD بجانب قنوات أخرى مفتوحة مثل laliga TV Bar بجانب قناة CBC Sport HD الفضائية.

نعرض لكم البث المباشر (برشلونة وإشبيلية) حيث تشاهدون مباراة برشلونة ومضيفه اشبيلية لحساب المرحلة 25 من الدوري الاسباني مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

مباراة برشلونة واشبيلية مباشر

البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية

مباراة برشلونة واشبيلية ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني ستكون قمة مرتقبة بكل المقاييس، كون البرسا متصدر الليغا لا ينوي التفريط بفارق النقاط السبعة مع أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، في حين أن إشبيلية يستهدف الفوز الحتمي بهدف تأمين مركزه الرابع من أطماع ملاحقيه خيتافي وألافيس الذان يبعدان عنه بفارق نقطة واحدة. كما سيسعى النادي الأندلسي للثأر من نظيره الكتالوني الذي أزاحه من الكأس بهزيمة قاسية.

Advertisements

وسيتم نقل مباراة برشلونة مع أشبيلية على قناة بي إن سبورت 3 HD بجانب قنوات أخرى مفتوحة مثلlaliga TV Bar بجانب قناة CBC Sport HD الفضائية.

ويحتل حالياً نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية برصيد 54 نقطة بينما نادي إشبيلية بالمركز الرابع برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب البطولة.

ورمكنكم متابعبنا الكرام مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر.