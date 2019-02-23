مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر اليوم دوري أبطال أفريقيا 2019

يلتقي فريقي الإسماعيلي وشباب قسنطينة ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019،من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز لقاء الذهاب من دور المجموعات، لقاء مؤجل بين الفريقين بسبب ظروف إستبعاد الدراويش من البطولة، بعد المشاكل التي حدثت في لقاءه ضد نادي الأفريقي، وبات الوضع مشتعلاً في هذه المجموعة من جديد، فهل ينجح الفريق المصري في فرض كلمة في هذه المجموعة، أم سيكون عرضة للتواجد في المركز الأخير طوال المسيرة، والخروج بدون نقاط، في لقاء هام للدراويش، بينما يأمل الفريق الجزائري حسم الصعود من مصر.

تنطلق المواجهة بين فريقي الإسماعيلي وشباب قسنطينة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة مباشر في لقاء اليوم السبت 23 / فبراير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة مباشر

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