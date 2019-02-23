أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي السبت 23-2-2019 | الآن أحدث أسعار...

أسعار الذهب اليوم في اليمن، حيث يتزايد البحث عن سعر الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في تعاملات السوق السوداء، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة يعتبر المعدن الأصفر أحد أكثر الاستثمارات الأمنة، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.

أسعار الذهب اليوم في اليمن

هذا الجدول يحتوى على سعر جرام الذهب اليوم في الجمهورية اليمنية، وذلك للعديد من العيارات المتداولة في أسواق الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي، وكانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي

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الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني عيار 24 بيع 24,800 شراء 23,543 عيار 22 بيع 22,733 شراء 21,581 عيار 21 بيع 21,700 شراء 20,600 عيار 18 بيع 18,600 شراء 17,657 عيار 14 بيع 14,467 شراء 13,733 عيار 12 بيع 12,400 شراء 11,771 الاونصة بيع 771,280 شراء 732,183 الجنيه الذهب بيع 173,600 شراء 164,800 الكيلو بيع 24,800,000 شراء 23,542,857

سعر الذهب في اليمن داخل تعاملات أسواق المال

الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 10,711 ريال $42.78 سعر الذهب عيار 22 9,819 ريال $39.22 اسعار الذهب عيار 21 9,372 ريال $37.44 اسعار الذهب عيار 18 8,033 ريال $32.09 سعر الذهب عيار 14 6,248 ريال $24.96 سعر الذهب عيار 12 5,356 ريال $21.39 اسعار أوقية الذهب 333,115 ريال $1,331 اسعار جنيه الذهب 74,980 ريال $299.50 اسعار كيلو الذهب 10,711,103 ريال $42,785

تحديث أسعار الذهب اليوم في اليمن

نتيجة انخفاض أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي في البورصات الدولية انخفض صباح اليوم سعر المعدن الأصفر مقابل الريال اليمني في أسواق المال، على النقيض استقر سعر الذهب في محلات الصاغة اليمنية.