أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي السبت 23-2-2019 | الآن أحدث أسعار...

أسعار الذهب اليوم في اليمن، حيث يتزايد البحث عن سعر الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في تعاملات السوق السوداء، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة يعتبر المعدن الأصفر أحد أكثر الاستثمارات الأمنة، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.
أسعار الذهب اليوم في اليمن
هذا الجدول يحتوى على سعر جرام الذهب اليوم في الجمهورية اليمنية، وذلك للعديد من العيارات المتداولة في أسواق الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي، وكانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي
اقرأ أيضا: سعر الريال اليمني اليوم مقابل العملات في السوق السوداء
|الوحدة
|سعر الذهب بالريال اليمني
|عيار 24
|بيع 24,800 شراء 23,543
|عيار 22
|بيع 22,733 شراء 21,581
|عيار 21
|بيع 21,700 شراء 20,600
|عيار 18
|بيع 18,600 شراء 17,657
|عيار 14
|بيع 14,467 شراء 13,733
|عيار 12
|بيع 12,400 شراء 11,771
|الاونصة
|بيع 771,280 شراء 732,183
|الجنيه الذهب
|بيع 173,600 شراء 164,800
|الكيلو
|بيع 24,800,000 شراء 23,542,857
سعر الذهب في اليمن داخل تعاملات أسواق المال
|الوحدة
|ريال يمني
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|10,711 ريال
|$42.78
|سعر الذهب عيار 22
|9,819 ريال
|$39.22
|اسعار الذهب عيار 21
|9,372 ريال
|$37.44
|اسعار الذهب عيار 18
|8,033 ريال
|$32.09
|سعر الذهب عيار 14
|6,248 ريال
|$24.96
|سعر الذهب عيار 12
|5,356 ريال
|$21.39
|اسعار أوقية الذهب
|333,115 ريال
|$1,331
|اسعار جنيه الذهب
|74,980 ريال
|$299.50
|اسعار كيلو الذهب
|10,711,103 ريال
|$42,785
تحديث أسعار الذهب اليوم في اليمن
نتيجة انخفاض أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي في البورصات الدولية انخفض صباح اليوم سعر المعدن الأصفر مقابل الريال اليمني في أسواق المال، على النقيض استقر سعر الذهب في محلات الصاغة اليمنية.