نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم السبت 23-2-2019 في البنوك تعاملات أول أيام الأسبوع، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم السبت 23-2-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.53 بنك البركة أقل سعر للبيع: 17.57 البنك الأهلي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 5 أيام بنك البركة 17.53 17.63 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.53 17.63 4 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 5 أيام بنك التعمير والإسكان 17.51 17.61 يوم واحد بنك المشرق 17.51 17.61 يوم واحد بنك التنمية الصناعية 17.51 17.61 يوم واحد البنك العقاري المصري العربي 17.51 17.60 يوم واحد بنك بلوم 17.51 17.61 أسبوع واحد البنك المصرى الخليجى 17.51 17.61 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.51 17.61 يوم واحد بنك عودة 17.50 17.60 يومين بنك قناة السويس 17.50 17.60 يوم واحد المصرف المتحد 17.50 17.60 يوم واحد المصرف العربى الدولى 17.49 17.59 يومين بنك الإسكندرية 17.49 17.59 أسبوع واحد البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 أسبوع واحد كريدى أجريكول 17.49 17.59 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.48 17.58 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.48 17.58 يوم واحد البنك المركزى المصرى 17.47 17.61 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.47 17.57 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 17.47 17.57 يوم واحد بنك مصر 17.47 17.57 يومين البنك الأهلي المصري 17.47 17.57 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.47 17.57 يومين

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 19.87 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية Advertisements أقل سعر للبيع: 19.93 اتش اس بى سى HSBC البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.87 20.07 يومين البنك العقاري المصري العربي 19.84 20.09 يوم واحد البنك المركزى المصرى 19.83 19.99 يوم واحد بنك التنمية الصناعية 19.83 20.01 يوم واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 19.82 20.01 يوم واحد بنك المشرق 19.82 20.01 يوم واحد بنك بلوم 19.82 20.02 48 دقيقة البنك المصرى الخليجى 19.82 20.02 يوم واحد بنك عودة 19.81 20.00 يومين البنك الأهلى اليونانى 19.81 19.97 يومين بنك قناة السويس 19.81 20.00 يوم واحد المصرف المتحد 19.81 20.00 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 19.81 20.07 يومين بنك الإسكندرية 19.81 19.96 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.80 20.02 يومين كريدى أجريكول 19.80 19.97 يومين المصرف العربى الدولى 19.80 19.99 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 19.80 19.99 يوم واحد اتش اس بى سى HSBC 19.80 19.93 14 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.79 19.98 يومين بنك الكويت الوطني NBK 19.79 19.98 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.78 19.97 يوم واحد بنك مصر 19.78 19.97 يوم واحد البنك الأهلي المصري 19.78 19.97 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 19.78 19.98 يوم واحد بنك البركة 19.76 20.07 يوم واحد بنك التعمير والإسكان 19.76 20.09 4 أيام

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.67 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.68 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.67 4.70 يومين بنك بلوم 4.67 4.70 48 دقيقة بنك عودة 4.67 4.69 يومين بنك مصر 4.67 4.69 يومين البنك الأهلي المصري 4.66 4.69 يومين المصرف العربى الدولى 4.66 4.69 يومين اتش اس بى سى HSBC 4.66 4.68 يومين البنك المركزى المصرى 4.66 4.70 يوم واحد بنك قناة السويس 4.66 4.70 يوم واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 4.65 4.70 يوم واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.65 4.70 4 أيام بنك المشرق 4.65 4.70 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 4.65 4.69 يوم واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 4.65 4.69 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.64 4.70 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.64 4.69 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.64 4.69 يوم واحد البنك الأهلى اليونانى 4.64 4.70 4 أيام كريدى أجريكول 4.64 4.69 يومين المصرف المتحد 4.64 4.69 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 4.63 4.69 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.63 4.70 يوم واحد بنك الإسكندرية 4.63 4.68 6 أيام بنك التنمية الصناعية 4.63 4.70 يوم واحد البنك العقاري المصري العربي 4.63 4.73 يوم واحد بنك التعمير والإسكان 4.60 4.71 5 أيام بنك البركة 4.60 4.74 3 أيام

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

ثبت سعر العملات اليوم السبت 23-2-2019 في البنوك والسوق السوداء، حيث سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم متوسط 19.77 للشراء، و19.96 للبيع، بينما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم 17.43 للشراء، وسجل سعر البيع 17.56 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء 4.79، بينما سجل سعر البيع 4.83، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك محدث فور تغير الأسعار.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.