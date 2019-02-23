إعلان أسماء المقبولين في مسابقة المعلمين الأسبوع القادم

صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، بان وزارة التعليم تستهدف الإعلان عن أسماء المعلمين المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين الأسبوع القادم، كما انه سوف يبدأ تدريب المعلمين خلال الأسبوع التالي من بداية شهر مارس.

وأكد بان مسابقة العقود المؤقتة قد تقدم لها 430 ألف شخص، وسوف يتم اختيار من بينهم 65 ألف معلم للعمل كمدرس بعقود مؤقتة.

كما أشار بان الوزارة أغلقت باب التقدم والتسجيل من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالتقديم، ومد مهلة تقديم أوراق ومستندات المعلمين لمن سجل بالفعل، والتي كان من المفترض أن تنتهي المهلة يوم أمس الخميس، كما أن الوزارة تقترب من الانتهاء من فحص مستندات المتقدمين، وعن طريق نظام الفحص الالكتروني وإبلاغ المتقدمين بنتيجة الفحص بشكل دوري.