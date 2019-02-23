تراجع أسعار بعض السلع داخل أسواق الجملة

شهد السوق المصري الفترة الماضية حالة من تراجع أسعار بعض السلع بالأسواق، ويرجع ذلك الانخفاض بسبب عدة عوامل من أهمها زيادة السلع المعروضة مع تراجع سعر العملة الأجنبية وانخفاض الأسعار العالمية، كما انه يوجد بعض الأصناف تشهد حالة من التراجع في الأسعار الفترة الحالية.

كما أشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، بان سعر الطماطم تتراوح ما بين 1.50 جنيه إلى 2 جنيه مصري في أسواق الجملة، كما انخفض سعر البطاطس حتى وصلت إلى 5 جنيه، كما تراوح سعر البصل ما بين 3.50 جنيه إلى 5 جنيه مصري،

كما انه من المتوقع أن تصل أسعار سلع الخضروات والفاكهة سوف تنخفض خلال الفترة القادمة، مع زيادة معروض السلع في الأسواق مع تحسن في درجات الحرارة.