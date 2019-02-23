فرص عمل متوفرة في إحدى شركات النقل البري

صرحت وزارة القوى العاملة، عن وجود عدد من فرص العمل، في إحدى شركات النقل البري، حيث أن راتبه وصل إلى 4 آلاف جنيه، والوظائف المتاحة تتكون من 7 محاسبين، وبشرط إن يكون المتقدم حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة، ويكون له خبرة لا تقل عن عام، ويحصل على راتب 2200 جنيه مصري.

والوظائف المتاحة أيضا 10 موظفين للحجز، من الجنسين، ويكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، وعمره لا يقل عن 25 سنة، وراتبه 1500 جنيه مصري، كما تحتاج الشركة إلى 5 موظفين عمليات، ويكون المتقدم حاصل على مؤهل فوق متوسط براتب 1800 جنيه مصري، ومطلوب 10 فنيين براتب يبلغ 2500 جنيه، كما يوجد وظائف لعدد 30 سائق برخصة أولى، براتب 4 ألاف جنيه ويكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 جنيه مصري.