سعر الأسمنت اليوم الجمعة 22 فبراير بالأسواق المصرية والشركات

سعر الأسمنت اليوم الجمعة، يشهد سعر الأسمنت حالة من الاستقرار في الأسعار بكافة الأسواق المصرية، ومن المعروف إن الأسمنت من مواد البناء الهامة جدا كما إن له أهمية كبيرة وذلك لإنه يستخدم في الكثير من الأمور المتعددة.

كما إن الأسمنت يحتاج في تصنيعه لمصادر الطاقة المتجددة مثل الوقود الحفري والطاقة الشمسية والبترول.

سعر الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق المصرية

وقد أرتفع سعر الأسمنت والحديد أيضا في العام الماضي وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، ومن الجدير بالذكر إن كافة السلع ارتفعت أسعارهم بعد صدور قرار تعويم الجنيه الذي أتي بعده ارتفاع في سعر الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية.

الشركة سعر الطن أسمنت أسيوط 810 جنيه مصري الشركة العربية للأسمنت 810 جنيه مصري العربية للأسمنت 828 جنيه مصري أسمنت النهضة 800 جنيه مصري الشركة القومية للأسمنت 810 جنيه مصري