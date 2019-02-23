أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة اليوم السبت 23-2-2019

أسعار الذهب في مصر اليوم، وذلك في إطار متابعة عرب فور نيوز لأحدث الأسعار في الأسواق المصرية، حيث نستعرض سعر جرام الذهب في محلات الصاغة المصرية لجميع عيارات المعدن الأصفر، ومن أشهرها سعر الذهب عيار 21 مقابل الجنيه المصري، أيضا متابعة مستمرة لباقي أسعار الذهب من مختلف العيارات، ويتزايد الطلب على الذهب في السوق المصري خلال فترة الأعياد والمناسبات، والتي يقام خلالها العديد من مناسبات الخطوبة والزواج، وما يتبع ذلك من ضرورة شراء الشبكة الذهبية لتقدم كمهر للعروس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عبر استطلاع الجدول التالي يستطيع القارئ معرفة سعر الذهب اليوم مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة، حيث كانت أسعار الذهب اليوم في مصر الآن على النحو التالي

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 741 إلى 743 عيار 22 679 إلى 681 عيار 21 648 إلى 650 عيار 18 555 إلى 557 عيار 14 432 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الاونصة 23,032 إلى 23,103 الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200 الكيلو 740,571 إلى 742,857

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سعر الذهب في أسواق المال المصرية

أما سعر الذهب في أسواق المال داخل مصر كان على النحو التالي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 749.60 جنيه $42.73 سعر الذهب عيار 22 687.14 جنيه $39.17 اسعار الذهب عيار 21 655.91 جنيه $37.39 اسعار الذهب عيار 18 562.21 جنيه $32.05 سعر الذهب عيار 14 437.27 جنيه $24.92 سعر الذهب عيار 12 374.80 جنيه $21.36 سعر الذهب عيار 9 281.10 جنيه $16.02 اسعار أوقية الذهب 23,313 جنيه $1,329 اسعار جنيه الذهب 5,247 جنيه $299.09 اسعار كيلو الذهب 749,599 جنيه $42,727

تحديث سعر الذهب اليوم في مصر

انخفض أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية بصورة طفيفة لجميع العيارات، كذلك في أسواق المال استمرت حالة الانخفاض مسيطرة على أسعار المعدن النفيس مقابل الجنيه المصري.