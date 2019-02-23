خبير أرصاد: عاصفة ترابية الاثنين والثلاثاء مع سقوط أمطار

صرح الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية التي تشهدها البلاد خلال تلك الأيام، حيث انه مع بداية يوم الأحد القادم وحتى يوم السبت القادم الذي يوافق 2 مارس، بسبب التغييرات في الأحوال الجوية، التي يصدر عنها نشاط الرياح المحملة بالأتربة على معظم أنحاء الجمهورية، كما تتفاوت سرعتها وشدتها من يوم لأخر، كما انه من الممكن أن تصل الرياح إلى العاصفة خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وأشار بان درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض مع بداية من يوم الأربعاء القادم حيث انه يمكن أن تصل درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، وسوغ يصاحب تغيرات درجات الحرارة نشاط الرياح مع تكاثر السحب المنخفضة.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد وعلى الوجه البحري وسيناء والقاهرة ومدن القناة، مع ازدياد فرص سقوط الأمطار وبالأخص يوم الخميس القادم.