رابط مباشر موقع دعمك da3mak.jo | تسجيل دعم الخبز 2019 الأردن “الدفعة الثانية” وشروط...

ننشر لكم رابط موقع دعمك da3mak.jo، والذي أعلنت عنه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من أجل التسجيل في دعم الخبز 2019 بالأردن، حيث كان يوم الأربعاء الماضي الموافق 20-2-2019 هو أول أيام تسجيل دعم الخبز الدفعة الثانية 2019 بالأردن، وتهدف الحكومة الأردنية إلي مساعدة الأسر المحتاجة عبر تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي، وفيما يلي نرفق لكم كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة برابط وشروط التسجيل.

موقع دعمك da3mak.jo

شهد رابط موقع دعمك لتسجيل دعم الخبز 2019 إقبالاً كثيفاً من المواطنين الأردنيين بمجرد الإعلان عن فتح باب تقديم طلبات دعم الخبز، والذي سيستمر لمدة 90 يوماً من بدأ التسجيل، قد تم تحديد الفئات المستحقة للدعم المقدم، وهم: الأسر الأردنية التي يقل دخلها عن 12 ألف دينار أو الفرد الذي يحمل دفتر عائلة لوحده ويقل دخله عن 6 آلاف دينار.

تسجيل دعم الخبز 2019 الأردن

أشارت الحكومة الأردنية إلي أن هناك بعض الفئات المستثناة من التسجيل في دعم الخبز 2019، هم: أسر القوّات المسلحة وأجهزة الأمن والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وطالبت الحكومة الأردنية كافة المواطنين المستحقين البدء في تسجيل طلبات دعم الخبز من خلال موقع دعمك، والذي نرفق لكم الرابط المباشر الخاص بالموقع لسرعة التسجيل.

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رابط موقع دعمك لتسجيل دعم الخبزتسجيل دعم الخبز 2019

ويقوم رب الأسرة بالدخول عبر موقع دعمك من خلال الرابط السابق، وكتابة الرقم الوطني ورقم القيد المدني من واقع دفتر العائلة، وبعدها سيتم الانتقال لصفحة تعبئة البيانات من أجل إتمام عملية التسجيل.

تحديث: من المقرر أن يبدأ صرف دعم الخبز 2019 بداية من شهر مارس المقبل، وذلك عبر الجهات المختلفة سواء البنك المعتمد أو الحساب البنكي أو المحافظ الإلكترونية.