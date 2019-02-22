“شركات السياحة” توضح الخطأ الذي يتسبب في ضياع فرصة الفائزين بقرعة الحج.. تعرف عليه

طالب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أحمد إبراهيم، راغبي أداء الحج مع شركات السياحة بالتقدم للحج من خلال جهة واحدة، لافتًا أنه لن يتم قبول المواطن الذي يقدم في أكثر من جهة، سواء للحج السياحي، أو قرعة وزارة الداخلية، أو قرعة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أحمد إبراهيم، أن الضوابط المنظمة للحج السياحي تشترط أن يشتمل العقد المبرم بين الشركة والحاج يتضمن عدم سفر الحاج خلال ال5 سنوات الماضية، وأنه في حالة اكتشاف غير ذلك يلغى طلب الحج.

وأشار أن الوزارة وغرفة شركات السياحة أنهت الاستعدادات لتسجيل الحجاج على بوابة الحج المصرية الموحدة، لإجراء القرعة الإلكترونية، واختيار الفائزين، وأن التسجيل مستمر حتى يوم 17 مارس المقبل.

جديرًا بالذكر، أن اللجنة العليا للحج والعمرة قد أعلنت عن التنسيق مع وزارة الداخلية لتسجيل الحجاج على البوابة الموحدة، وحصلت الشركة على الباسورد الخاص بالشركات.

ولفت أنه لأول مرة يتم الربط إلكترونيًا بين الوزارة وغرفة الشركات لإتمام إجراءات تقديم الأوراق.