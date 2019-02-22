وصفة طبيعية تقضي على قشرة الشعر خلال فصل الشتاء

من أكثر المشاكل التي تسبب الأرق للفتيات تحديداً في فصل الشتاء هي قشرة الشعر، حيث أنها تظهر على الملابس وأيضاً تسبب الحكة الشديد في الرأس، مما يضع الفتاة المصابة بقشرة الشعر في موقف محرج جداً، لهذا تبحث كثيراً على طرق للتخلص من قشرة الشعر بشكل طبيعي، لهذا نقدم اليوم لكم طريقة طبيعية تقضي على قشرة الشعر تماما.

المكونات:

عصير تفاح دون سكر وهو يباع جاهز

ماء دافئ.

الطريقة:

يتم مزح عصير التفاح مع الماء الدافئ وهذا بمقادير متساوية حسب طول وكثافة الشعر.

ثم يدلك الشعر بهذا المزيج بشكل جيد من الجذور حتى الأطراف، ويترك المزيج على الشعر لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل الماء بعد هذا فقط.

تلك الوصفة تساعد على إزالة بقايا الخلايا الميتة والشوائب التي تسبب القشرة، وتكرر مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج أفضل.