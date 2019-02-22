“وزارة الأوقاف” تحدد المستندات المطلوبة لحصول المرضى والأرامل على إعانات مالية

قامت وزارة الأوقاف بتحديد المستندات والأوراق المطلوبة لحصول المحتاجين من المرضى، والفقراء، والأرامل، والمطلقات، وطلبة الجامعات والمعاهد، وزواج الفتيات للمرة الأولى، على إعانات مالية، وذلك بتقديم المستندات التالية:

صورة البطاقة الشخصية. تقديم مفردات المرتب، أو المعاش، أو بطاقة الحيازة الزراعية لطالب الخدمة وأفراد أسرته. تقديم المستند الدال على وجود الخالة التي يتم تقديم طلب الإعانة لها. يتم تقديم تقرير طبي حديث في حالة الأمراض المستعصية، يكون من مستشفى حكومي، أو تقديم صورة من قرار وزير الصحة. تقديم صورة شهادة وفاة الزوج في حالة الأرامل والمطلقات ذوات الأبناء، أو تقديم وثيقة الطلاق. تقديم صورة من وثيقة زواج الأبنة في حالة زواج الإناث، ولكن لم يمر عليها سنة.

من المقرر أن يتم قبول طلب الإعانة أو رفضه في خلال شهر من إجراء البحث الاجتماعي لكافة الحالات.