وزار التموين: الأرز لا يكفي البطاقات التموينية للصرف الشهري

صرح مصدر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، بان الوزارة لم يصدر من جانبها قرار يخص إلغاء سلعة الأرز من جانب قائمة المقررات التموينية التي يتم صرفها كل شهر لأصحاب البطاقات التموينية، كما أشار بان الوزارة صرحت بصرف سلعة المكرونة بدلا من الأرز لعدم توافره في منافذ صرف المقررات التموينية، سواء في المجمعات الاستهلاكية أو لدى بقالي التموين ومنافذ فروع جمعيتي.

وأكد بان سلعة الأرز ليست متوافرة في منظومة التموين بكميات تكفي احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، كما انه يمكن للمواطن أن يحصل على الأرز الحر عن طريق نقاط الخبز المتوفرة، حيث أن سعر الأرز تتراوح ما بين 9.5 إلى 10 جنيه مصري، كما أن سعر الأرز في المنظومة التموينية بسعر 8 جنيهات.

كما أشار المصدر بان وزارة التموين ستعمل على استيراد كميات مناسبة من الأرز خلال شهر مارس وابريل، حتى يتم تلبية احتياجات المواطنين لأصحاب البطاقات التموينية.