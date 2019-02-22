“التضامن” تكشف عن موعد حكم زيادة المعاشات

أكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم اتخاذ إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء الواجبة، وأنه يتم تنفيذها وفقًا للوائح القانونية، والآليات، وأنه لتدبير زيادة في المعاشات المقررة يتطلب الأمر أن يتم البحث في ميزانية الوزارة والموارد المالية لديها، والحكم في الأمر لن يصل إلى الوزارة قبل شهر من الآن، وذلك في نهاية شهر مارس أو مطلع إبريل المقبل.

ويشير المصدر بالوزارة، من خلال تصريحات له، أنه لن يكون هناك تطبيق لتلك الزيادة قبل انتهاء السنة المالية الحالية، وسيكون التنفيذ بأثر رجعي.

جديرًا بالذكر، أن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الفقي، رفضت الطعون التي أقامتها وزارة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي، وذلك بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات.