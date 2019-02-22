عمر البشير يعلن قرارات 3 قرارات مصيرية - اخبار مظاهرات السودان اليوم

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير 3 قرارات هامة ومصيرية بشأن المظاهرات في السودان اليوم الجمعة، وأبرزها حالة الطواري في كل انحاء البلاد.

وقرر الرئيس البشير في خطابه اعلان حالة الطوارئ لمدة سنة في السودان، وحل الحكومة، وحل جميع الحكومات الولائية، داعيا جميع الاطراف للحوار للخروج من الازمة.

وأكد البشير أن تحقيق الاستقرار السياسي في السودان هو هدف استراتيجي لتحقيق الاستقرار الأمني.

وقال البشير: لقد كانت أحداث الايام الماضية اختبارا لنا كأمة وخرجنا منها بدروس، مؤكدا أن بعض الولايات خرجت بمطالب مشروعة في بداية الأزمة والدستور كفل لها حق التعبير".

الجدير ذكره أن احتجاجات تشهدها محافظات السودان منذ اواخر عام 2018 الماضي احتجاجا على سياسة الحكومة حيث راح ضحيتها العشرات.