تراند اليوم : اسماء المحكوم عليهم في قضية النائب العام

نفذت النيابة العامة المصرية أحكام الاعدام في قضية النائب العام المصري السابق هشام بركات بحق تسع متهمين.

أسماء المحكوم عليهم في القضية وهم أحمد محمد طه، وأبو القاسم أحمد علي يوسف وأحمد محمود حجازي ومحمود وهدان وأبو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش وأحمد محمد هيثم الجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن وإسلام مكاوي .

والمتهمون الصادر بحقهم أحكام غيابية هم: أحمد محمد عبد الرحمن، محمد جمال حشمت، محمد محمود فتحى، كارم السيد أحمد، يحيى السيد موسى، قدرى محمد فهمى، صلاح الدين خالد صلاح الدين، على السيد احمد بطيخ، معاز محمد عبد المؤمن، يوسف أحمد محمود، كما ضمت الأسماء، محمد عبد الحفيظ أحمد، السيد عبد الحميد الصيفى، على مصطفى على، مصطفى محمد أحمد.

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جدير بالذكر أن عدد المتهمين الهروب فى القضية 16 متهمًا من بينهم متهم متوفى وهو محمد محمد كمال رقم 5 بأمر الإحالة، ومتهم قام بإعادة إجراءات على حكم سجنه وهو المتهم بسطاوى غريب رقم 67 بأمر الإحالة.