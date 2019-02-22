تعرف على الأوراق اللازمة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

بعد أن تزايد الإقبال على استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كبديل أمن للوقود تعرف على الأوراق اللازمة لتحويل السيارة للغاز الطبيعي.

صورتين من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

صورتين من رخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد.

إيصال مرافق حديث “مياه، كهرباء، غاز” باسم صاحب السيارة.

استمارة فحص مجانية متاحة في مراكز تحويل السيارات.

وفي حالة إذا أراد صاحب السيارة تقسيط مبلغ التجهيزات، يضاف إلى الشروط السابقة ضامن، ولابد أن يكون صلة قرابته بالمتعاقد من الدرجة الأولى، ويشترط أن يقدم صورة من بطاقته الشخصية وإيصال مرافق باسمه.

الفترة المستغرقة لتحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي تتراوح فترة تحويل السيارة للغاز الطبيعي من ساعتين إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة مع منح ضمان لمدة 12 شهراً حد أقصى للكيلو.

وتتراوح أسعار تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ما بين 5 و7.5 ألاف جنيه بحسب سعة الأسطوانة بدون ضريبة القيمة المضافة، ويسترد العميل قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي في فترة من 4 إلى 6 شهور.