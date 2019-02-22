وزير التعليم يوضح حقيقة وجود إسرائيل بدلا من فلسطين على تابلت الطلاب

قام وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بنفي كل ما تردد صباح اليوم بان أجهزة التابليت الخاصة بالطلاب الصف الأول المصري يعترف بوجود إسرائيل بدلا من فلسطين، كما انه لا يوجد محتوى من جانب وزارة التربية والتعليم مخزن على التابليت، وان الصورة التي انتشرت من صباح اليوم وقيل إنها صادرة من التابليت يمكن الوصول إليها عن طريق شبكات الانترنت لأي شخص وليس لها علاقة بمحتوى التابليت.

كما ناشد وزير التعليم، كل مستخدمي أجهزة التابليت من الطلاب أو المعلمين بضرورة إبلاغ الوزارة في حالة اكتشاف أي خطأ لغوي أو علمي أو سياسي في حالة تواجده حتى تتم مراجعته.

كما أكد وزير التعليم بان الوزارة قد حققت الكثير من ما وعدت به خلال الأسابيع الماضية، وتواصل النظام الجديد في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي كما قامت الوزارة بتوزيع كل كتب الفصل الدراسي الثاني.