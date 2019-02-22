الآن طالع [PDF] نتائج الابتدائية تمهيدي 2019 ” نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي والثالث...

بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية في إصدار النتائج النهائية لامتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018 / 2019، عبر موقعها الإلكتروني، وقد جاء ذلك عقب بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2019-2018 ، ويترقب الطلاب المقيدين في الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2019 في جميع محافظات العراق وقت الإعلان عن النتائج بصورة رسمية.

ظهور نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2019-2018 في محافظات العراق

نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي

وسنوافيكم بنشر نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2019 في بابل ,بغداد ,البصرة ,ذي قار ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,نينوى ,صلاح الدين ، وسنقوم كذلك بنشر روابط تحميل نتائج امتحانات التهميدي بالعراق 2019 للمرحلة الابتدائية والإعدادية والمتوسطة لجميع المحافظات فور انتهاء المراجعين من تصحيح ومراجعة لأوراق الامتحانات الخاصة بالصف السادس الإبتدائي 2019 العراق.

تحميل نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي للعام 2018 – 2019

يتم الآن رفع نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2019 الخاصة بمحافظة نينوي، بغداد، الرصافة، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وسنقوم بنشر نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 التمهيدي في جميع المحافظات عبر هذه الصفحة، فور إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج امتحانات التمهيدي لعام 2019 للصف السادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية لجميع محافظات العراق تباعًا.

المحافظات التي ظهرت بها النتائج حتى اللحظة :-

نتائج تمهيدي الثالث المتوسط والسادس الإعدادي 2019

مستمرين معكم في متابعة دورية لكافة نتائج امتحانات التمهيدي لعام 2019 للصف السادس الابتدائي، حيث جاري رفع باقي المحافظات العراقية.