تعرف على أهم 5 سلع انخفضت أسعارها في الأسواق

شهدت الفترة الماضية انخفاضاً كبيراً في سعر بعض الأنواع من السلع في الأسواق، لبعض العوامل من ضمنها ارتفاع المعروض وانخفاض العملة الأجنبية والأسعار العالمية.

ومن ناحيته صرح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية: إنه يوجد معظم الأنواع تشهد حالة من الانخفاض في الأسعار في الفترة الحالية.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن الطماطم تتراوح أسعارها ما بين 1.50 جنيه إلى جنيهين في سوق الجملة، والبطاطس تبلغ 5 جنيهات، والبصل من 3.50 إلى 5 جنيهات.

وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أنه من المتوقع أن تواصل أسعار الخضروات والفاكهة الأخرى الانخفاض في الفترة القادمة، ومع التحسن الملحوظ في درجات الحرارة، وارتفاع المعروض من السلع.

وفي نفس الوقت شهدت أسعار الذهب انخفاضاً كبيراً على مدار الأيام الماضية، نتيجة الانخفاض في الأسعار العالمية، حيث بلغت معدلات الانخفاض في الأسعار حوالي 10 جنيهات على مدار اليومين الماضيين.