مشاهدة الحلقة 136 قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس

الحلقة 136 قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul يبحث عنه ملايين الأشخاص الذين يهتمون بمتابعة حلقات المسلسل التاريخى، الجزء الخامس والذى يُذاع منه كل أسبوع حلقة، ويتشوقون لمعرفة ما سيحدث فى كل حلقة، وكيف ستنتهى هذه الصراعات المتلاحقة، المسلسل التركى حقق نجاحاً كبيرن وأثبت على مدار الأربع سنوات، أنه المسلسل الأول فى العالم، والأكثر متابعة بين جميع المسلسلات.

الحلقة 136 قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul

سنتابع معكم الليلة الحلقة رقم 136 من أحداث المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل وذلك على قناة trt التركية، التى تمتلك الحقوق الحصرية لاذاعة حلقات المسلسل كاملة على قنواتها، وبعدذلم يقوم موقع النور بترجمة الحلقة إلى اللغة العربية لاذاعتها مترجمة بعدها بساعتين.

تلخيص الحلقات السابقة لمسلسل قيامة أرطغرل

مع بداية الجزء الخامس، يهاجر أرطغرل إلى قبيلة سوغوت، كما يهاجر معه أبنائه الثلاثة وأشخاص من قبيلته، ويصبح أرطغرل هو سيد القبائل والامير الذى تتبعه بقيه القبائل وتسير خلفه، فى صراعه مع المغول.الحلقة 129 من مسلسل قيامة ارطغرل

القنوات الناقلة للمسلسل قيامة أرطغرل

سنستعرض لكم القنوات التى تذيع المسلسل التركى قيامة أرطغرل

قناة trt1

يذاع المسلسل على قناة trt1 التركية، وهى تملك حقوق نقله حصرياً قبل أى قناة أخرى على مستوى العالم، حيث تٌذاع الحلقات بمعدل حلقة كل يوم أربعاء ويعاد بث الحلقة يوم الخميس، كما يتم ترجمة الحلقات على موقع النور، وتوجد قناة trt1 على القمر الصناعى Turksat 1C وترددها 11054 استقطاب عمودى، معامل الترميز 30000، وتوجد القناة على القمر الصناعى Eutelsat W3 ترددها 11637 استقطاب أفقى معامل الترميز 30000

قناة اليرموك

وهى من القنوات الحريصة على عرض مسلسل قيامة أرطغرل، وتتميز قناة اليرموك أنها تقوم بعرض مسلسل أرطغرل مترجم إلى اللغة العربية، و القناة تتواجد على القمر الصناعى النايل سات و تردد القناة هو 11678 ، والاستقطاب عمودي، و يذاع المسلسل التركى يوم الخميس من كل أسبوع

قناة دعوة

من أشهر القنوات التى تذيع مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس مترجم كاملاً للغة العربية، و هي تعتبر قناة إسلامية،تعرض العديد من البرامج الدينية والثقافية الهامة، كما تحرص القناة أيضا على عرض العديد من المسلسلات التاريخية.

موقع النور

وهو الجهة الوحيدة التى تم اعطاؤها جميع الحقوق الحصرية لترجمة المسلسلات التركية، وقد أعطتها ذلك قناة trt ، لتقوم بعد ذلك بترجمة المسلسلات للغة العربية، ومن أشهر المسلبسلات التى يتم ترجمتها على موقع النور، هو مسلسل قيامة أرطغرل.

مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 136

حلقة هذا الأسبوع من مسلسل قيامة أرطغرل، وهى الحلقة رقم 135 من الجزء الخامس من المسلسل سوف تلتقون بها فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على قناة تى ار تى التركية، و تذاع مترجمة على موقع النور الذى له حق ترجمة المسلسلات التركية.