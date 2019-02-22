علاج تلف الشعر عن طريق جوزة الطيب

تعتبر جوزة الطيب من العناصر الطبيعية التي يمكن استخدامها للعناية بالشعر، فهو من المواد التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتقوية الجذور وإطالة الشعر، كما تعمل جوزة الطيب على إصلاح تلف الشعر والتقصف، لأنه يرطب الشعر ويخلصه من الجفاف، كما تعمل جوزة الطيب على تقليل مشكلة تساقط الشعر وجعل الشعر جذاب وكثيف.

مكونات تطبيق قناع جوزة الطيب

ملعقة من مسحوق جوزة الطيب

ملعقة كبيرة زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة عمل قناع جوزة الطيب

يتم إحضار وعاء ووضع المكونات الثلاثة مع بعضها ويتم خلطها، للحصول على خليط متجانس، ثم تدليك الشعر بتلك الخليط، قم تركه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك غسله بالشامبو الخاص بك.