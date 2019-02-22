تراند اليوم : “ساعة الاستجابة يوم الجمعة اسلام ويب” ادعية مستجابة ليوم الجمعة –اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة — دعاء يوم الجمعة قصير

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ادعية تقال مساء يوم الجمعة ، “ساعة الاستجابة يوم الجمعة اسلام ويب” ادعية مستجابة ليوم الجمعة –اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة — دعاء يوم الجمعة قصير ومختصر.
من أفضل الأيام وخيرها هو يوم الجمعة، فقد حثنا الله ورسوله بكثرة الدعاء والصلاة، لما لها من أجر كبير وثواب كبير من الله سبحانه وتعالى ، لما في يوم الجمعة ساعة استجابة لم يتم تعيين وقتها و لكن اتفق أرجح الأقوال أن هذه الساعة تكون في آخر ثلاث ساعات من يوم الجمعة و القول هنا أنها آخر ساعة بعد العصر لذلك التمسوا هذه الساعة من يوم الجمعة لتبلغوا عظمة الدعاء بها .
ادعية يوم الجمعة :-
- لا اله الا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك العدل اليقين ، لا إله إلا الله إلهنا و إله آباؤنا من قبلنا ، سبحانك ربي إنى كنت من الظالمين ، لا إله إله الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير بيده الخير كله و بيهد المصير سبحان الله تعالى خضوعاً لعظمته .
- اللهم في يوم الجمعة قد وعدت عبادتك بقبول دعواتهم ، اللهم اللهم ارزقنا ما نريد و ارزق قلوبنا ما تريد و اجعلنا لك كما تريد اللهم قدر لنا ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالغروب يا أرحم الراحمين
- اللهم يا من أمره بين الكاف و النون اللهم أسعدنا بساعات هذا اليوم المبارك و وسع رزقنا و ألهمنا ذكرك و احفظ ديننا و أيدنا بنصرك و ارض عنا و أدخلنا جنتك
- اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
- اللهم لا هادي لمن أضللت و لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باسط لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت
- اللهم إليك مددت يدي و فيما عندك عظمت رغبتي ، فاقبل توبتي و ارحم ضعفى و قوتي ، و اغفر خطيئتي ، و اقبل معذرتي ، و اجعل لي من كل خير نصيب
- اللهم لك أسلمت ، و بك آمنت ، و عليك توكلت و بك خاصمت و إليك حاكمت فاغفر لى ما تقدم من ذنبي و ما تأخر و ما أسررت و ما أعلنت ، أنت المقدم و المؤخر
- اللهم أنت الحليم فلا تعجل ، و أنت الجواد فلا تبخل ، و أنت العزيز فلا تذل ، و أنت المنيع فلا ترام ، و أنت المجير فلا تضام ، و إنك على كل شيء قدير.
- اللهم إني أسألك في صلاتي و دعائي بركة تظهر بها قلبى ، و تكشف بها كربي ، و تغفر بها ذنبي ، و تصلح بها أمري ، و تغني بها فقري ، و تذهب بها شري ، و تشفي بها سقمي ، و تقضي بها ديني ، و تجلو بها حزني ، و تبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين .
- اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال و الإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، و إذا استرحمت به رحمت ، و إذا استفرجت به فرجت ، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين و إلى أعلى درجاتك سابقين ، و اغفر لي ذنوبي و خطاياي و جميع المسلمين
- اللهم اغفر لي و عافني و اعف عني و اهدني إلى صراطك المستقيم و ارحمني يا أرحم الراحمين .
- للهمّ يا نور السماوات و الأرض ، يا عماد السماوات و الأرض ، يا جبّار السماوات و الأرض ، يا ديّان السماوات و الأرض ، يا وارث السماوات و الأرض ، يا مالك السماوات و الأرض ، يا عظيم السماوات و الأرض ، يا عالم السماوات و الأرض ، يا قيّوم السماوات و الأرض ، يا رحمن الدّنيا و رحيم الآخرة .
- سبحان الله ، و الحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، و الله أكبر ، و لله الحمد ، و أستغفر الله عدد خلقك ، و رضى نفسك ، و زنة عرشك ، و الخليج 365 كلماتك ، اللهم اغفر للمسلمين جميعاً الأحياء منهم والأموات و أدخلهم جناتك ، و أعزّهم من عذابك .
- اللهم أنت الغني و نحن الفقراء ، و اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يارب العالمين .
- اللهم لك الحمد ملء السموات و ملء الأرض و ملء ما بينهما و ملء ما شئت بعدهما .
- اللهم لا تحرمني سعة رحمتك ، و سبوغ نعمتك ، و شمول عافيتك ، و جزيل عطائك ، ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي ، ولا تجازني بقبيح عملي ، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين .
- اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم ، و الشوق إلى لقائك غير ضالين ، ولا مضلين ، و غير مفتونين ، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك .
- اللهم لك الحمد حمداً كثيراً يباً مباركاً فيه .
- اللهم صلي على سيدنا و حبيبنا و شفيعنا محمد و على آلأه و صحبه و سلم تسليماً كثيراً.
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2019-02-22 2019-02-22