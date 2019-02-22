تراند اليوم : “ساعة الاستجابة يوم الجمعة اسلام ويب” ادعية مستجابة ليوم الجمعة –اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة — دعاء يوم الجمعة قصير

ادعية تقال مساء يوم الجمعة ، “ساعة الاستجابة يوم الجمعة اسلام ويب” ادعية مستجابة ليوم الجمعة –اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة — دعاء يوم الجمعة قصير ومختصر.

من أفضل الأيام وخيرها هو يوم الجمعة، فقد حثنا الله ورسوله بكثرة الدعاء والصلاة، لما لها من أجر كبير وثواب كبير من الله سبحانه وتعالى ، لما في يوم الجمعة ساعة استجابة لم يتم تعيين وقتها و لكن اتفق أرجح الأقوال أن هذه الساعة تكون في آخر ثلاث ساعات من يوم الجمعة و القول هنا أنها آخر ساعة بعد العصر لذلك التمسوا هذه الساعة من يوم الجمعة لتبلغوا عظمة الدعاء بها .

ادعية يوم الجمعة :-