مشاهدة مباراة التعاون والباطن بث مباشر اليوم السبت 23-2-2018

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يستعد نادي الرائد، لاستضافة نظيره التعاون في ديربي القصيم، اليوم السبت في مباراة تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء الغد الثلاثاء، على ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين .

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