سمك الرقيطة ومعلومات خطيرة قد تعرفها لأول مرة - شاهد الصور والفيديو

يخشى الصيادين أثناء عملهم في عرض البحر من الاصطدام بالأسماك السامة التي قد تسبب لهم الضرر والذي قد يصل إلى حد الوفاة، ومن بين هذه الأسماك تلك المعروفة باسم "الرقيطة أو البقرة".

أسماك الرقيطة (اسمها العلمي : Myliobatoidei ) وهي من الأسماك التي تتميز بهيئتها المتشابهة .والتي يمكن العثور عليها في المحيطات في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم .

تعرف أسماك الرقيطة بالأسماك الغضروفية والمعروفة بخطورتها والتي تعيش في البحار والمحيطات. وفق "المرسال".

معلومات عن سمكة الرقيطة

سمكة الرقيطة من الأسماك الخطرة والتي تعيش في المياه الدافئة والضحلة . تقضي معظم وقتهم متخفية في قاع المحيط . هناك 60 نوعا مختلفا من سمكة الرقيطة والمهددة لبعضها البعض .

سمكة الرقيطة هي من الأسماك المتعلقة بسمك القرش . فهي مثل أسماك القرش في عدم احتوائها على هيكل عظمي . يتكون لديهم الهيكل العظمي من الغضروف . ويأتي العمود الفقري المسننة في بعض الأنواع . أنها تستخدم العمود الفقري والسم للحماية من الحيوانات المفترسة . يمكن بسمكة الرقيطة أن تقتل الكثير من الحيوانات المختلفة ، بما في ذلك البشر .

استخدم العلماء اليوناني القديم لسم سمكة الرقيطة كمخدر . يبقى السم القاتل حتى لو تم استخراجه بعد اللدغة من الميت .

الحجم والوزن

أكبر سمكة الرقيطة يمكن أن يصل طولها إلى 6.5 أقدام وتزن ما يصل الى 790 رطلاً .

الوصف

تقع عيون سمكة الرقيطة على الجزء العلوي من الرأس ، ولكنها لا تستخدم عيونها لإيجاد الفريسة . سمكة الرقيطة لديها أجهزة الاستشعار تساعدهم على كشف الشحنات الكهربائية التي تنبعث من الحيوانات لإفتراسها . تقع أفواه سمكة الرقيطة على الجانب السفلي من الجسم . عندما تقبض على المحار والجمبري ، وبلح البحر ، فإنها تستخدم أفواههم القوية . وإلى جانب الفم ، لديهم الخياشيم الخيشومية على الجانب السفلي من الجسم .

تسبح سمكة الرقيطة عن طريق تحريك الزعانف صعودا وهبوطا . هذه الحركات تتشابه مع حركات أجنحة الطيور ، ويقال أنه في بعض الأحيان أن سمكة الرقيطة “الطائرة” داخل المياه .

العمر

تعيش سمكة الرقيطة من 15-25 سنة في البرية .

التزاوج

تعيش سمكة الرقيطة بشكل انفرادي ، لكنها تسبح أحيانا في مجموعات . وتسمى مجموعة من سمكة الرقيطة “المدرسة” . تقضي سمكة الرقيطة معظم وقتها مخفية في قاع المحيط . شكل ولون الجسم يسمح لها بالإنزلاق تحت الرمال وتصبح غير مرئية للأعداء . سمكة الرقيطة تلد 2-6 سمكات كل عام . يولد الصغار بالشكل الكامل لـ سمكة الرقيطة ، وكأنها نسخا مصغرة من الحيوانات البالغة . الأطفال يقوموا برعاية أنفسهم من لحظة الولادة .

يشار إلى أن أسماك الرقيطة أدت إلى وفاة العالم ستيف اروين- steve irwin عام 2016، حيث لدفته السمكة السامة في صدره أثناء قيامه بتصوير فيم وثائقي في قاع البحر.