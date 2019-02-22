كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دليل مواعيد المسلسلات على قناة dmc دراما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قناة dmc دراما من القنوات التى استحوذت على نسبة مشاهدة كبيرة بعد إنطلاقها بفترة قصيرة نظراً لعرضها مجموعة من المسلسلات الحديثة والقديمة , بالاضافة لتميزها بعرض مسلسلات جديدة تعرض لأول مرة وحصرية بعيداً عن السباق الرمضاني , وهو ما لا يتوفر لكثير من قنوات الدراما المتخصصة الأخرى .
موعد العرض والإعادة لمسلسلات dmc دراما
جدول يوضح المواعيد الكاملة للمسلسلات على دي إم سي دراما بتوقيت مصر ( +2 جرينتش )
أسم المسلسل العرض الأول الإعادة الأولى الإعادة الثانية الإعادة الثالثة أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الاولى
الأيام 6 مساءاً 2 صباحاً 6 صباحاً 11 صباحاً يومياً 19 فبراير 2019
قصة الامس 7 مساءاً 1 صباحاً 5 صباحاً 2 مساءاً يومياً 27 يناير 2019
محمود المصري 8 مساءاً 4 صباحاً 3 مساءاً – – – – – يومياً 27 يناير 2019
الحساب يجمع 9 مساءاً 3 صباحاً 12 مساءاً – – – – – يومياً 21 فبراير 2019
لهفة 10 مساءاً 8 صباحاً 4 مساءاً – – – – – يومياً 21 فبراير 2019
ابو العروسة 2 11 مساءاً 9 صباحاً 5 مساءاً – – – – – من السبت الى الاربعاء 30 ديسمبر 2018
بالحجم العائلي 12 صباحاً 7 صباحاً 1 مساءاً – – – – – من السبت الى الاربعاء 17 فبراير 2019
تردد قناة dmc دراما
القناة تبث على التردد 11449
معدل الترميز: 27500
استقطاب: أفقي