كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دليل مواعيد المسلسلات على قناة dmc دراما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قناة dmc دراما من القنوات التى استحوذت على نسبة مشاهدة كبيرة بعد إنطلاقها بفترة قصيرة نظراً لعرضها مجموعة من المسلسلات الحديثة والقديمة , بالاضافة لتميزها بعرض مسلسلات جديدة تعرض لأول مرة وحصرية بعيداً عن السباق الرمضاني , وهو ما لا يتوفر لكثير من قنوات الدراما المتخصصة الأخرى .

موعد العرض والإعادة لمسلسلات dmc دراما

جدول يوضح المواعيد الكاملة للمسلسلات على دي إم سي دراما بتوقيت مصر ( +2 جرينتش )

أسم المسلسل العرض الأول الإعادة الأولى الإعادة الثانية الإعادة الثالثة أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الاولى

الأيام 6 مساءاً 2 صباحاً 6 صباحاً 11 صباحاً يومياً 19 فبراير 2019

قصة الامس 7 مساءاً 1 صباحاً 5 صباحاً 2 مساءاً يومياً 27 يناير 2019

محمود المصري 8 مساءاً 4 صباحاً 3 مساءاً – – – – – يومياً 27 يناير 2019

الحساب يجمع 9 مساءاً 3 صباحاً 12 مساءاً – – – – – يومياً 21 فبراير 2019

لهفة 10 مساءاً 8 صباحاً 4 مساءاً – – – – – يومياً 21 فبراير 2019

ابو العروسة 2 11 مساءاً 9 صباحاً 5 مساءاً – – – – – من السبت الى الاربعاء 30 ديسمبر 2018

بالحجم العائلي 12 صباحاً 7 صباحاً 1 مساءاً – – – – – من السبت الى الاربعاء 17 فبراير 2019

تردد قناة dmc دراما

القناة تبث على التردد 11449

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي