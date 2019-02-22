أقوى موضوع تعبير عن العلم بالعناصر لطلاب المدارس (مقدمة – نصوص إنشائيه – خاتمة)

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موضوع تعبير عن العلم لطلاب المدارس
عناصر موضوع تعبير عن العلم
عناصر الموضوع كما يلي:
- أهمية العلم
- الإسلام يحث على طلب العلم
- بالعلم نحقق ما نريد
- خاتمة موضوع تعبير عن العلم
مقدمة موضوع عن العلم
بالعلم ترتقي الأمم وتصبوا إلى المعالي والعزة، ولهذا يحث ديننا على طلب العلم، وتكريم مسيرة العلم لما له من أهمية كبيرة وقيمة عظيمة في حياتنا وفي تحقيق العزة لنا وللمجتمع، فبالعلم نستطيع أن نمشي في الطرق الصحيحة والبعد عن الطرق الضالة.
ولهذا يقول الشاعر “العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها .. والجهل يخفض بيوت العز والكرم”
أهمية العلم
بالعلم نرتفع إلى أفاق التقدم والحداثة، فالتطور في العلوم المختلفة مثل الطب والجغرافيا والكيمياء وغيرها من العلوم، يخلق لنا مزيداً من الفرص والتحديات التي تحقق القوة لوطننا، والعيش الكريم للمواطنين، وهذا ما يجعلنا نتميز بشكل كبير عن الشعوب المتخلفة والمتأخرة، التي أهملت العلم من حياتها، فبناء الوطن القوي يأتي بالعلم وزرع الرغبة في المعرفة منذ الصغر في عقول أبنائه.
الإسلام يحث على العلم
دائما ما توجه تعليم الدين الإسلامي على طلب العلم وحب المعرفة وفي الحديث الشريف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم طريق طلب العلم من الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى الجنة تكريما للعلم وطلابة.