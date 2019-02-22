أقوى موضوع تعبير عن العلم بالعناصر لطلاب المدارس (مقدمة – نصوص إنشائيه – خاتمة)

موضوع تعبير عن العلم الذي يبحث عنه الكثير من طلاب المدارس، حيث انهم مكلفون أحيانا كثيرة، بكتابة موضوع عن العلم كواجب تعبير منزلي، وبالتالي يبحثون عبر الإنترنت عن موضوعات تتحدث عن العلم، حيث يتكون موضوع التعبير الذي أمامكم، من مقدمة وعناصر ومحتوى وخاتمة وموضوع التعبير، يأتي هذا في إطار التوضيح لأبنائنا عن مدى أهمية العلم وزرع حب التعلم والاكتشاف من الصغر ، فبالعلم نحصل على ما نريد ونحقق الأمنيات التي دائما ما كنا نحلم بها ونحقق النهضة لأوطاننا والعزة لأمتنا، وهذا ما يجعل موضوع تعبير عن العلم من اهم الموضوعات الإنشائية التي يكلف بها المعلمين التلاميذ في المدارس. حينما نتحدث عن العلم لن يسعنا الوقت ولا الصفحات لكي نكتب عن أهمية العلم في حياتنا، ومن خلال هذه المقالة نكتبالذي يبحث عنه الكثير من طلاب المدارس، حيث انهم مكلفون أحيانا كثيرة، بكتابة موضوع عن العلم كواجب تعبير منزلي، وبالتالي يبحثون عبر الإنترنت عن موضوعات تتحدث عن العلم، حيث يتكون موضوع التعبير الذي أمامكم، من مقدمة وعناصر ومحتوى وخاتمة وموضوع التعبير، يأتي هذا في إطار التوضيح لأبنائنا عن مدى أهمية العلم وزرع حب التعلم والاكتشاف من الصغر ، فبالعلم نحصل على ما نريد ونحقق الأمنيات التي دائما ما كنا نحلم بها ونحقق النهضة لأوطاننا والعزة لأمتنا، وهذا ما يجعل موضوع تعبير عن العلم من اهم الموضوعات الإنشائية التي يكلف بها المعلمين التلاميذ في المدارس. موضوع تعبير عن العلم لطلاب المدارس موضوع تعبير عن العلم لطلاب المدارس

عناصر موضوع تعبير عن العلم

عناصر الموضوع كما يلي:

أهمية العلم

الإسلام يحث على طلب العلم

بالعلم نحقق ما نريد

خاتمة موضوع تعبير عن العلم

مقدمة موضوع عن العلم

بالعلم ترتقي الأمم وتصبوا إلى المعالي والعزة، ولهذا يحث ديننا على طلب العلم، وتكريم مسيرة العلم لما له من أهمية كبيرة وقيمة عظيمة في حياتنا وفي تحقيق العزة لنا وللمجتمع، فبالعلم نستطيع أن نمشي في الطرق الصحيحة والبعد عن الطرق الضالة.

ولهذا يقول الشاعر “العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها .. والجهل يخفض بيوت العز والكرم”

أهمية العلم

بالعلم نرتفع إلى أفاق التقدم والحداثة، فالتطور في العلوم المختلفة مثل الطب والجغرافيا والكيمياء وغيرها من العلوم، يخلق لنا مزيداً من الفرص والتحديات التي تحقق القوة لوطننا، والعيش الكريم للمواطنين، وهذا ما يجعلنا نتميز بشكل كبير عن الشعوب المتخلفة والمتأخرة، التي أهملت العلم من حياتها، فبناء الوطن القوي يأتي بالعلم وزرع الرغبة في المعرفة منذ الصغر في عقول أبنائه.

الإسلام يحث على العلم

دائما ما توجه تعليم الدين الإسلامي على طلب العلم وحب المعرفة وفي الحديث الشريف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم طريق طلب العلم من الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى الجنة تكريما للعلم وطلابة.