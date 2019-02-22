بوابة المستقبل 2019 تسجيل دخول FUTURE GATE للطلاب والمعلمين 1440

تتيح بوابة المستقبل 2019 إمكانية دخول الموقع الرسمي من خلال حساب نظام نور المركزي، حيث يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المُسجلة في نظام نور 1440 عن طريق بوابة الدخول الموحد التابعة لوزارة التعليم السعودية، وقد إطلاق بوابة المستقبل من قبل الوزارة من أجل تفعيل التحول الرقمي للتعليم، حيث تهتم FUTURE GATE بالمعلم والطالب على حدٍ سواء باعتبارهم نواة العملية التعليمية.

وتعمل بوابة المستقبل 2019 وفق أهداف محددة ورؤية واضحة، ويوجد تكامل وترابط في الخدمات المقدمة للطالب أو المعلم بين بوابة المستقبل ونظام نور Eduwave، حيث تحصل بوابة التحول الرقمي على كافة المعلومات الموجودة لدى نظام نور (معلومات مستخدمي نور)، والفرق يتضح جلياً بين بوابة المستقبل ونظام نور في أن نور خاص ببيانات مستخدميه والمدارس بالمملكة، بينما تختص البوابة بالعملية التعليمية، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط بوابة المستقبل دخول والهدف من إطلاقها، ومراحل تطبيقها في المدارس، وكيفية دخول بوابة المستقبل.

بوابة المستقبل 2019 تسجيل دخول

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتدشين بوابة المستقبل 1440 من أجل التحول نحو التعليم الرقمي والخروج من البيئة التقليدية للتعليم، وتعتمد البوابة على المعلم والطالب كـ محوراً أساسياً في تحقيق هدفها المتمثل في خلق بيئة تعليمية رقمية تعتمد على التقنية الحديثة في توصيل المعرفة للطالب وزيادة القدرة المعرفية لديه، بالإضافة إلى سعيها لتطوير قدرات المعلمين/المعلمات العلمية والتربوية، ويأتي اهتمام بوابة المستقبل بالطالب والمعلم انطلاقاً من كونهم نواة العملية التعليمية، ويتم الدخول إلى البوابة عن طريق اتباع رابط بوابة المستقبل 2019 دخول.

فبعد اتباع رابط تسجيل دخول بوابة المستقبل، يتم كتابة اسم المُستخدم وإدخال كلمة المرور المسجلة لدى بوابة نظام نور الإلكترونية الخاصة بك، وفي حال نسيان اسم المستخدم أو كلمة المرور، فيتم التواصل مع الشخص المسؤول عن حسابك الشخصي في نور، ثم تقوم بتحديث بيانات الدخول الخاصة بك في نظام نور، وبذلك يمكنك استخدام نفس البيانات عند دخول بوابة المستقبل الإلكترونية، وتضم البوابة العديد من الخدمات التعليمية والتربوية، حيث يتم وضع خدماتها بشكل تدريجي على بوابة المستقبل 2019 الإلكترونية.

وتقوم البوابة بتقديم عدد من الخدمات المتعلقة بالعملية التعليمية، حيث تُقدم محتوى إثرائي تفاعلي للطلاب/الطالبات، إلى جانب إمكانية المعلم من رفع الواجبات المنزلية وأوراق العمل إلى الامتحانات أو الاختبارات الإلكترونية وبنك الأسئلة وخدمة التواصل مع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والخطة الفصلية، كما تقدم للمعلم خدمة التحضير الإلكتروني، وتتيح بوابة المستقبل إمكانية الإطلاع على البرنامج الأسبوعي واليومي ويستفيد من هذه الخدمة كلاً من الطالب والمعلم والإدارة المدرسية، وتقدم البوابة نظام النقاط التنافسي الخاص بالطلاب من أجل قياس مدى التفاعل وإلى أي حد يستفيد الطالب من بوابة المستقبل 2019 الموحدة.

رابط بوابة المستقبل دخول.

أهداف بوابة المستقبل

العمل على تغيير البيئة التقليدية للتعليم والعمل على التحول الرقمي. خلق بيئة تعليمية ممتعة إلى جانب التفاعل بين الطلاب والمعلمين في إطار إيجابي. التخلص من أعباء ومشاكل البيئة التقليدية المعتادة وتحويل التعليم للبيئة الإلكترونية. تحقيق الاستفادة من إقبال الطلاب التقنيات الحديثة ومساعدتهم لتحقيق الاستخدام الأفضل لها. العمل على تمكين الطالب/الطالبة من المهارات الشخصية بما يجعله أكثر جاهزية للدراسات الجامعية وسوق العمل. العمل على توسيع دائرة التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية من خلال بوابة بوابة المستقبل 2019 الموحدة.

بوابة المستقبل دخول