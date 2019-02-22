تعرف “الأن” موعد التسجيل لدعم الخبز 2019 الأردن والفئات المستثناة من الدعم و “رابط...

صرح الناطق الإعلامي بإسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات “موسي الطراونة” أنه سيتم تسجيل طلبات دعم الخبز إلكترونياً، إعتباراً من يوم الأربعاء 20/2/2019 وحتي 90 يوماً، حيث يبحث عدد كبير من الأردنيين عن موعد وكيفية التسجيل للحصول علي دعم الخبز، ومعرفة الفئات المستحقة والفئات المستثناة من الدعم، حيث قامت الحكومة الأردنية بتحرير سعر الخبز عام 2018، بحيث يكون سعر رغيف الخبز 32 قرش للخبز البلدي الصغير و40 قرش للخبز البلدي الكبير.

وقد أكد المسئول بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن الضغط علي التسجيل كبير، حيث بلغ عدد المتقدمين حوالي 35 ألف رب أسرة، حتي الساعة 11,30 ظهراً في أول يوم للتسجيل، وأضاف أن النظام يعمل ولا يوجد أعطال كما أشاع البعض، ونحن معكم بكل جديد ونتابع معكم لسهولة التعرف علي أسهل الطرق للتسجيل.

ونحن معكم من خلال موقعنا لتقديم كل جديد، ونحاول توفير أسهل الطرق لمساعدة المستفيدين من دعم الخبز،من التسجيل في برنامج الدعم والإستفادة من قرار الحكومة، وكيفية التسجيل عن طريق الرابط الذي بالمقال.

وقد أضاف المصدر أنه سيتم صرف قيمة الدعم بنفس القيمة المحددة في عام 2018، حيث سيصرف لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية قيمة الدعم بواقع 33 ديناراً أردنياً للفرد، في حين أنه تبلغ قيمة الدعم لباقي المستحقين 27 ديناراً أردنياً، وأكد ايضاً علي أن مجلس الوزراء الأردني قرر أن المستحقين لصرف الدعم النقدي، للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف ديناراً سنوياً، والافراد الذين لايزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف ديناراً.

الفئات المستثناة من الدعم

1- موظفي القطاع الحكومي والأمني.

2- المتقاعدون المدنيون والعسكريون.

3- متفاعدوا التضامن الإجتماعي الذين يحصلون علي الدعم مباشراً من خلال رواتبهم.

رابط التسجيل لدعم الخبز بالأردن 2019

يتم التسجيل للحصول علي دعم الخبز 2019 من خلال، موقع “دعمك” من هنا ،الذي يتيح من خلاله التسجل للحصول علي الدعم، وقد وفرت الحكومة هذا الموقع ليتم التسجيل من خلاله بالإسم والرقم المدني من دفتر العائلة، ويتيح الموقع للمستحقين للدعم التقدم من خلال الموقع وتعبئة الإستمارة، وملئ البيانات المطلوبة بشكل واضح وصحيح.