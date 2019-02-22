تابع الأن “رابط” نتائج الصف الثالث متوسط 2019 بالعراق لجميع المحافظات ونتائج السادس...

يترقب طلاب الصف الثالث متوسط نتائج الدور الأول 2019، حيث أنهي 450 ألف طالب وطالبة إمتحانات الثالث متوسط يوم السبت 11 فبراير، وكانت الإمتحانات قد أجريت في ألفي لجنة، بمختلف مراكز التربية والتعليم بالمحافظات العراقية، وقد تمت بهدوء وأمان ولم تتلقي الوزارة أي شكاوي بشأن سير عملية الإمتحانات، مع العلم أن الإمتحانات جاءت في مستوي الطالب المتوسط، وتحرص وزارة التربية والتعليم العراقية، علي الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد والتدقيق للدرجات، لإعلان النتائج في أقرب وقت حتي يطمئن جميع الطلاب.

بالفعل ظهرت نتائج السادس الإعدادي، ونوفر لكم الرابط الخاص بالنتائج لسهولة معرفتها ونتمني للجميع التوفيق والنجاح، ويتم معرفة النتائج من خلال موقع ناجح.

ويترقب الجميع ظهور نتائج السادس الإعدادي بالعراق في أقرب وقت، حيث أكد السيد وزير التربية والتعليم علي إستمرار عمليات التصحيح ورصد الدرجات أول بأول، لسرعة الإنتهاء من النتائج وإعلانها في أقرب وقت.

ونظراً لحالة القلق التي يعيشها الطلاب، بعد إنتهائهم من أداء الإمتحانات وإنتظار النتيجة، فإننا نوفر لكم أسهل الطرق للحصول علي النتائج، ليطمئن الطلاب علي نتائجهم مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح، وبالفعل ظهرت نتائج محافظة الرصافة الأولي والثانية، ولمعرفة النتائج الدخول علي الروابط الموضحة بالمقال.نتائج التمهيدي 2019

“رابط” نتائج الدور الأول للثالث المتوسط 2019

نوفر لكم من خلال موقعنا الرابط الذي يتيح لطلابنا، من خلاله معرفة النتائج أول بأول ويتم الدخول إلي هذا الرابط من هنا ، ويتم إعلان النتائج لكل محافظة من محافظات العراق التالية (البصرة- الرصافة- كربلاء- كركوك- واسط- بابل- صلاح الدين- ديالي- السليمانية- النجف- الكرخ الأولي والثانية- ميسان- المثني- ذي قار) وذلك بجميع المراحل الكردية والعربية والإسلامية.

نتائج الرصافة الأولي 2019 من هنا

نتائج الرصافة الثانية 2019 من هنا

نتائج الإبتدائي تمهيدي 2019 جميع المحافظات من هنا

رابط نتائج السادس الإعدادي 2019

يتم إعلان نتائج السادس الإعدادي 2019 عن طريق رابط ناجح من هنا، ورابط وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا،وتحرص وزارة التربية والتعليم بالعراق، علي الإنتهاء أول بأول من نتائج الطلاب، في كافة المراحل ليطمن الطلاب علي نتائجهم ومعرفة درجاتهم، ونتمني للجميع التوفيق والنجاح ونحن معكم بكل جديد من نتائج أول بأول.