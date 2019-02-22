تابع “رابط” نتائج وظائف الأمن العام النسائية 1440 بالسعودية و ظهور النتائج المبدئية...

قامت مديرية الجوازات العامة السعودية، بالإعلان في منتصف الشهر الماضي علي فتح التسجيل، لوظيفة جندي للنساء 1440 وذلك للراغبات التقدم والإلتحاق بالوظائف المتاحة، وتم نشر الشروط والأوراق المطلوبة، وقد إنتهي التقديم للوظائف المتقدم لها منذ حوالي إسبوعين، وقد تقدم أعداد كبيرة من النساء، من خريجات شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وتقوم وزارة الداخلية السعودية بالمراجعة والتدقيق، في الطلبات المقدمة قبل الإعلان عن النتائج.

تم الإعلان عن النتائج المبدئية للقبول، في وظيفة جندي نسائي بالأمن العام السعودي 1440، ونحن معكم بكل جديد لحين ظهور النتائج النهائية، ولمعرفة النتائج من خلال الرابط الموضح بالمقال، وايضاً من خلال صفحة الأمن العام علي الفيسبوك.

تم التقديم للوظائف المعلن عنها عن طريق التسجيل بحسابات جديدة، علي موقع وزارة الداخلية وموقع مديرية الجوازات العامة، وتم إرسال رسالة نصية لكل من المتقدمات للوظيفة علي هاتفها المحمول، مكتوب عليها إسم المستخدم وكلمة المرور، والتي تستطيع من خلالها المتقدمات، الإستعلام عن نتائج الوظائف المعلن عنها بالأمن العام.

رابط نتائج وظائف الأمن العام النسائية 1440

وفرت وزارة الداخلية رابط للدخول عليه لمعرفة النتائج وقت ظهورها ، حيث سيتم الإختيار عن طريق المفاضلة بين النسبة المئوية للمؤهل العلمي وإختبارات القدرات العامة، وسيخضع المتقدمات المقبولات إلي دورة تدريبة تخصصية مدة دراستها من 6 أشهر إلي سنة ونصف.

رابط نتائج وظائف الأمن العام النسائية 1440 من هنا

وقد أكد المصدر بالوزارة أن النتائج، في سبيلها إلي الظهور خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أن الوزارة قاربت علي الإنتهاء من مراجعة طلبات التقديم، ورصد الأسماء المقبولة وإعلان النتائج، ونحن معكم نقدم لكم كل جديد ونتمني للجميع التوفيق، ونحن نتابع ظهور النتائج فور ظهورها أول بأول.