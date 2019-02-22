تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين المصريين من طقس اليوم الجمعة

أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذير للمواطنين المصريين عن طقس اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية إلي محافظة القاهرة ومحافظات وجه بحري، وسيكون الطقس اليوم دافئ على شمال الصعيد بالنهار وشديد البرودة ليلا على كافة المحافظات.

وأصدرت الهيئة تحذير هام للسائقين بعدم القيادة سريعا بالصباح الباكر كما طالبت بضرورة إتباع تعليمات المرور للحفاظ على أرواحهم وأرواح المواطنين، وذلك لأن من المتوقع أن تتواجد شبورة مائية بالصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

حالة الرياح اليوم الجمعة

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية بإن الرياح سيكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، أما عن السحب فتتكاثر السحب المتوسطة المنخفضة ويصاحبها سقوط أمطار من السواحل الشمالية إلى القاهرة والوجه البحري.

وحالة البحر الأبيض المتوسط ستكون متوسطة، أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة مضربة.