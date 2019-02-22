طريقة تحضير عصير الموز باللبن للأطفال وأهم فوائده

يحب الكثير من الأطفال عصير الموز باللبن حيث يمتاز بمذاقه الرائع واللذيذ كما إنه لا يحبه الأطفال فقط بل الكبار أيضا وذلك لطعمه الجميل، وهو أيضا سهل التحضير.

ويمتاز عصير الموز باحتوائه على الكثير من المعادن من الحديد والبوتاسيوم بجانب الكالسيوم المتواجد في اللبن المضاف على عصير الموز.

طريقة تحضير عصير الموز باللبن

يعد عصير الموز باللبن من الوجبات الغذائية المتكاملة للأطفال خاصة إنه يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات، وهو مفيد جدا لمرضي فقر الدم لأنه يحتوي على الحديد ومكونات العصير هي:

موزتين.

سكر حسب الطلب.

معلقتين من اللبن البودر.

ماء بارد.

طريقة تحضير عصير الموز باللبن

تقطع الموزتان وتوضح في الخلاط ونضع عليها اللبن والماء والسكر ويضرب الخليط جيدا، ثم يصب بالأكواب.

أهم فوائد عصير الموز باللبن

يعمل على إنقاص الوزن للأطفال.

يساعد على علاج الإمساك.

يعمل على الوقاية من الأمراض.

يعمل على علاج فقر الدم.