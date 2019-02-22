تحديث سعر بورصة الدواجن وأسعار الدواجن العمومية اليوم الجمعة 22 فبراير 2019 بورصه الفراخ | متابعة...

نتابع معكم كافة الأخبار الخاصة بسعر الدجاج اليوم في مصر الجمعة 22-2-2019، ونتابع بورصة الدواجن اليوم من أجل متابعة عامة، تابع الآن سعر الدجاج الساسو والأبيض، وسعر الكتكوت، وكرتونة البيض، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من خلال التحديثات العاجلة، يمكنكم حفظ المقال بالمفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، ونتابع المزيد2

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بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22 فبراير 2019

نتابع سعر الأبيض والساسو والكتكوت الأبيض أهالي، والساسو

النوع السعر بالكيلو الدواجن البيضاء 29 الساسو 40 الكتكوت الأبيض “أهالي” من 5.8 إلى 9.25 الكتكوت الساسو من 6 إلى 6.5

أسعار كرتونه بيض الدواجن اليوم الجمعة 22-02-2019

بورصة الصالحية: 39 للبيض الأحمر، 37.5 جنيه بيض أبيض

بورصة أكتوبر: 38 للبيض الأحمر، 30.0 للبيض الأبيض

بورصة الصحراوي وبسيون 37 جنيه للبيض الأحمر، 37 جنيه للبيض الأبيض

بورصة كفور الرمل قويسنا 38.25 بيض أحمر، وسعر 37.5 للبيض الأبيض

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