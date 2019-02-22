ستيف إيروين الذكرى 57 لميلاد “صائد التمساح” steve irwin خبير الطبيعى الاسترالي ستيف...

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ستيف إيروين

ستيف إيروين الخبير الإسترالي، الذي لقب بصائد التمساح هو الشخصية العامة التي يحتفل بها جوجل اليوم في شعاره، وتم تغيير الشعار، من أجل أن يتعارف الناس على الشخصية العامة التي تم تغيير الشعار لها، ستيف إيروين ولد في 22-2-1962، وتوفى في 4 سبتمبر 2006، وهو خبير طبيعة بشرية، لقب بصائد التماسيح، وقدم برنامج وثائقي بالعديد من البلدان، والبرنامج يحاكي الحياة البرية، ولقب بلقب أخطر الأفاعي، والبرنامج الوثائقي كانت تقدمه زوجته.

steve irwin

عمله كان بين التماسيح والزواحف منذ صغره، وكان يقوم بإطعامهم، وكان يقوم بعمليات التنظيف لهم والعناية المستمرة، وقام والده بتعليمه، وأهدى له ثعبان في عام ستيف السادس، وهو ثعبان الباسيون، وفي السنة التاسعة من عمره علمه والده كيفية الاهتمام بالزواحف والحيوانات، وقام steve irwin بتشجيع الناس على رعاية السياحة، وأسس مؤسسة ستيف إيروين، وعلم في العديد الأفلام السينمائية، مثل فيلم Dr Dolittle 2 وفي عام 2002 عمل في فيلم قناص التمساح، تزوج في عام 1992.

وفاة ستيف إيروين

خبر وفاته يعتبر من أصعب اللحظات، حيث تم مهاجمته من قبل سمكة ستنجاري بعد أن كان يغوص لتصوير الشعب للتحضير للفيلم المقبل، وعلى أثر المهاجمة حدث له ثقب حتى الموت، ولكنه ترك العديد من الأخبار والمعلومات الهامة بشأن الحيوانات بالعالم.