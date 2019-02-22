Steve Irwin صائد التماسيح الذكرى 57 لميلاد ستيف إيروين الإسترالي نشأته وتاريخ ودورة حياة ستيف ايروين...

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نتابع معكم دورة حياة الخبير الإسترالي ستيف إيروين، العالم الشهير الذي عاش وتوفى من أجل الطبيعة، ومن أجل العناية بالزواحف، ولقب ستيف إيروين بصائد التمساح، وتم تغيير شعار جوجل بشأن هذا الخبير، وذلك اليوم الجمعة 22-2-2019، من أجل أن يتعارف الجميع على الشخصية العامة في العالم، ونتابع معكم نشأته وتاريخه، وعلى لحظة وفاته الصعبة على الجميع.

ستيف إيروين

دورة حياته steve irwin هي دورة صغيرة إذ توفى وهو ذو سن صغير، فقد ولد في 22-2-1962، وتوفى عام 2006 في الرابع من سبتمبر، وهو خبير بالطبيعة البشرية، استرالي الجنسية، من فيكتوريا، لقب بلقب صائد التمساح.

والده قام بتعليمه العديد من الأشياء الهامة التي تخص الطبيعة البشرية، وقام بإعطائه ثعبان بايسون وهو في سن الخامسة من عمره، وفي سن التاسعة بدأ والده بإرشاده بطرق الإعتناية بالزواحف، وطرق التعامل معها، وعلمه والده كيفيه صيد التمساح من الاماكن المكتظة بالسكان وأخذها لحديقة الحيوان من أجل الإهتمام بها بطرق أفضل، وكان محبًا للطبيعة البشرية بصفة عامة.

steve irwin

عمل في فيلم سينمائي بعنوان Dr Dolittle 2 وقدم برنامج أخطر الأفاعي الذي كانت تقدمه زوجته، وأشهر لقب له هو صائد التمساح، وكان يعمل على حماية الحيوانات من الإنقراض، وكان شديد الإهتمام بالحيوان، من أجل تعليم البشر طرق العناية بهم.

وفاة steve irwin

وفاته بلغت من الصعوبة قدرًا، حيث كان يغوص في أعماق البحار، وكان يصور الشعب المرجانية للتحضير لفيلمه المقبل، ولكن تمت مهاجمته من قبل سمكة ستنجاري، وعلى أثرها عانى من ثقب توفى على أثره، ولكن ترك الطرق والعلم، الذي يمكن الجميع من الإهتمام بالحيوان، وطرق العناية بهم، ونتابع معكم كل جديد.