الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2019 .. هنا كل ما تود معرفته

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2019 تشغل بال المواطنين الراغبين التقديم في قرعة الحج 2019 وخطوات التقديم عن الادارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية على الموقع الإلكتروني، فقد حدد وزارة الداخلية موعد التقديم في قرعة الحج هذا العام بداية من 19 فبراير وحتى 7 مارس 2019، ويمكنكم قراءة هذا الموضوع لمعرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2019 البيانات المطلوبة من الفائزين وتكاليف رسوم التقديم.

أوراق التقديم في قرعة الحج 2019

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2019 على النحو الآتي:

الاسم كاملاً كما هو ببطاقة الرقم القومى الشخصية، ورقم الهاتف المحمول، مع إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق، لأنه هو وسيلة التواصل الوحيدة مع الحاج في حالة فوزه.

إثبات الحالة الصحية بشكل تفصيلى.

بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومى، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب ، الحالة الصحية،رقم هاتف المحمول الشخصي) ويتم تسجيله بنفس رقم مقدم الطلب.

توقيع المتقدم على مسئوليته الكاملة عن البيانات المذكورة.

تخصيص نسبة الــ 10 % لأكبر المتقدمين سناً

تجمع المنظومة الإلكترونية للحج بيانات المتقدمين من مختلف المحافظات ويتم ترتيبهم تنازليًا حسب السن

على الفائزين بالحج من نسبة 10% تقديم مرافق واحد فقط ( ذكر أو أنثى) إذا تجاوز سن 70 عام مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وفى حالة كون مقدمي الطلب كلاهما أكبر من 70 عام يجوز تكون الحالة هنا استثنائية ويتم إضافـة مرافـق ثالث لهما على أن يكون المرافق في كافة الأمور لديه القدرة على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية.

الأوراق المطلوبة للفائزين في قرعة الحج 2019

أوراق التقديم في قرعة الحج 2019

لابد على الفائزين في قرعة الحج 2019 تسديد الرسوم وتقديم مجموعة من الأوراق لمديريات الأمن وفق محل إقامته، والبيانات المطلوبة في قرعة 2019 على النحو التالي:

1. جواز سفر دولي للفائز وللمرافق صالح لمدة سنة 2. 2 صورة شخصية حدثة مقاس 4 * 6 خلفية بيضاء وعليها بياناته. 3. البطاقة الصحية الخاصة بشأن التطعيم بما لا يقل عن موعد السفر بـ 10 أيام حول لقاح الإنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعىACVW35 ، الحمى المكية الشوكية وغيرهما من التطعيمات 4. صحيفة حالة جنائية “فيش وتشبيه”. 5. الموقف التجنيدي للفائزين والمرافق. 6. موافقات السفر من الجهات الرسمية إذا استدعى الأمر. 7.م توقيع الكشف الطبى على الفائز بأحد المستشفيات المعتمدة من وزاره الصحة والتى يعلن عنها. 8.الايصال الصادر من شركة تسهيل كشرط الحصول على التأشيرة.

الجدير بالذكر أن يتم تحصيل رسوم الحج2019 على دفعتين الأولى بقيمة 30000 جنيه وتسدد عقب إجراء القرعة مباشرةً خلال المدة من 10/4/2019 إلى 20/ 4/2019، والدفعة الثانية تحدد قيمتها وموعد سدادها لاحقًا عقب إتمام جميع التعاقدات بالمملكة العربية السعودية، وكذا حساب قيمة رسوم الطيران ، مع الحرص على أن عدم سداد الدفعة الأولى خلال الفترة المذكورة تعتبر تنازل من قبل الفائز.