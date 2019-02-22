قرعة الحج 2019 .. تعرف على طريقة التقديم لـ قرعة الحج 2019 بوزارة الداخلية

قرعة الحج 2019 أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية خلال الساعات الماضية، ومن وقتها يتسائل المواطنين من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية على طريقة التقديم بقرعة الحج بوزارة الداخلية لهذا العام، وعن أخر موعد للتقديم في قرعة الحج 2019 ويبحثون عن الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2019 وكيفية التقديم عبر الموقع الإلكتروني الصادر من قبل الادارة العامة للشئون الادارية بوزارة الداخلية قرعة الحج، لذلك نقدم كافة التفاصيل عن قرعة الحج نظرًا لزيادة البحث عليها من قبل متابعينا.

طريقة التقديم لـ قرعة الحج 2019

طريقة التقديم لـ قرعة الحج 2019

نعرض لكم خطوات طريقة التقديم بقرعة الحج بوزارة الداخلية الواجب إتباعها ومواعيد التقديم بقرعة الحج على النحو الآتي:

تستقبل مراكز وأقسام الشرطة طلبات الراغبين فى التقديم لأداء حج القرعة إعتبارا من صباح الثلاثاء 19 فبراير حتى 7 مارس 2019.

تقديم الطلبات بشكل شخصي عن طريق مراكز وأقسام الشرطة دون التقيد بمحل الإقامة.

كما يمكنكم التقديم من خلال الموقع الإلكترونى على بوابة وزارة الداخلية من هنا

يمكن التقديم عن طريق الخدمة الصوتية على الرقم 27983000 بإدخال كود البلد 02 قبل الرقم.

لابد مرور 5 سنوات هجرية على من سبق له أداء الحج من قبل لأخر حج.

إثبات الحالة الصحية للمتقدم للحج بملف تفصيلى عنه، من أجل توفير الرعاية المناسبة له خلال فترة الحج، مع العلم عدم تأثيرها على فرصة القبول.

يجب على المتقدم وضع مستند لصلة القرابة للدرجة الرابعة على حد أقصى.

ألا يقل عمر المتقدم من الرجال عن عمر 25 عام في 13 – 6 -2019م وفي 10 شوال 1440 هـ

ألا يقل عمر السيدة عن 45 عام وفى حالة وجود محرم لايقل عمرها عن 18 سنة في 13 -6 -2019مو 10 شوال 1440 هـ

ويمكنكم متابعة الموقع للحصول على مزيد من التفاصيل حول قرعة الحج 2019 كما عرضنا طريقة التقديم بقرعة الحج بوزارة الداخلية.