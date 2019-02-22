بوابة الحج المصرية 2019 التابعة لوزارة الداخلية والتقديم للحج هذا العام 2019

بوابة الحج المصرية 2019 التابعة لوزارة الداخلية يرجى تسجيل الدخول عليها من قبل الراغبين في تقديم قرعة الحج 2019 بداية من اليوم الثلاثاء 19 فبراير وحتى 7 مارس القادم حيث أن الموقع متاح على مدار 24 ساعة لتقلى الرغبات، كما أن هناك خطوات أخري للتقديم في قرعة الحج هذا العام يستكملها المتقدم بعد التسجيل الإلكتروني، ويدفع جزء من رسوم التقديم كدفعة أولى بقيمة 30000 جنيه مصر، وتحدد الدفعة الثانية بعد الإنتهاء من إجراءات التعاقد بالمملكة العربية السعودية، نعمل على عرض رابط بوابة الحج المصرية 2019 التابعة لوزارة الداخلية بجانب خطوات التقديم للحج في هذا المقال؛ في سياق حرص موقعنا على دعم متابعيه بما يحتاجونه من خدمات في كافة المجالات.

رابط بوابة الحج المصرية 2019

خطوات التقديم لحج القرعة 2019

رابط بوابة الحج المصرية 2019

أعلنت وزارة الداخلية عن خطوات التقديم للحج هذا العام في النقاط التالية:

بعد التقديم إلكترونيًا يرجى الذهاب إلى مراكز وأقسام الشرطة من أجل التقديم للحج في المواعيد المحددة. تستطيعون التقديم عن طريق الخدمة الصوتية على الرقم 27983000 – 02 توضيح بيان بمرور 5 سنوات هجرية في حال أن سبق الحج للمتقدم. تقديم الحالة الصحية للمتقدم للحج حتى يتضح للوزارة في حال الفوز بالحج طبيعة الحالة الصحية التى يحتاجها الفائز. تقديم مستند بصلة القرابة للمرافق مع المتقدم بالدرجة الرابعة على حد أقصى. يشترط سن المتقدم من الرجال لايقل عن 25 سنة في 13 – 6 -2019م وفي 10 شوال 1440 هـ، بينما سن الفتاة لايقل عن 45 سنة في نفس التاريخ في حالة غياب محرم وإذا وجد محرم لايقل سنها عن 18 سنة.

الجدير بالذكر أن بوابة الحج المصرية 2019 التابعة لوزارة الداخلية هى الموقع الرسمى المعتمد للتقديم في قرعة الحج هذا العام.