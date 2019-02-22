“اخبار” الإعلان العاشر الاسكان الاجتماعي| كراسة الشروط والمواصفات للشقق وموعد الإعلان 11...

يتابع المواطن المصري إعلانات مشاريع الإسكان الاجتماعي، بشكل متوالي، لينمكن من الحصول على وحدات سكنية له ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تنفذها وزارة الإسكان، بالاشتراك مع هيئة المجتمعات العمرانية، ويتطلع للتعرف على مواعيد الحجز، ومستويات الشقق ومناطق الشقق في المدن الجديدة ومدى ملائمتها لأحوالهم، كما يتطلع أيضا للتعرف على مواعيد استلامها ونظم السداد.

أعلن المدير التنفيذي لشقق الإسكان الاجتماعي، المهندس صلاح حسن، عن التخطيط للانتهاء من 120 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري 2019، وأن باب الحجز في الإعلان العاشر كان في نهاية 2018، بإقبال كبير، و2ل لأكثر من 230 ألف متقدم، وأن كل من تقدم للحجز بمشروعات الإسكان الاجتماعي سيتم توفير وحدة سكنية له، على أن يستلم المتقدمين للحجز في نهاية 2018 وحداتهم بعد عام ونصف من إعلان نتائج الحجز.

شقق الإسكان الاجتماعي

قام المسئولين عن مشاريع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق العمرانية والمدن الجديدة بالاتفاق على العديد من الشروط والضوابط المنظّمة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – مدينة العاشر من رمضان –مدينة العبور الجديدة – المنيا الجديدة – مدينة السادات – الغردقة).، تنظيم مواعيد الحصول على الوحدات، والتي تكون في الأغلب حسب أولوية وموعد الحجز:

مساحة الشقة السعر ومقدم الحجز 3 غرف + صالة (90 متر مربع) 225 ألف جنيه (بمقدم حجز 14 ألف جنيه). 2 غرفة وصالة (75 متر مربع) 185 ألف جنيه ( مقدم حجز 10 آلاف جنيه).

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

الدخول على موقع (www.mff.gov.eg) لإنشاء حساب خاص للمتقدم، وبعد إنشاء الحساب يتم إرسال رسالة للمتقدم على هاتفه الخلوي بالكود الخاص به لاستكمال عملية التقديم. عليك أن تكتب جميع البيانات المطلوبة في استمارة حجز الوحدات السكنية بالمشروع. كتابة”الإقرار” على المتقدم للحجز بصحة البيانات. يتم إرفاق إيصال كراسة الشروط مع استمارة التقديم، وأيضا إيصال دفع مقدم الحجز والمصاريف الإدارية ليتم تحميلها على الموقع. صورة البطاقة الشخصية، بطاقة الرقم القومي، للمتقدم وزوجته، على أن تكون سارية. بيان بمفردات المرتب، صافي الدخل، للزوج أو الزوجة، أو للأعزب، وعليها توقيع واعتماد بصحتها من جهة العمل. بيان بأي دخل آخر أو ممتلكات للمتقدم. صورة من السجل التجاري لذوي الأعمال الحرة. صورة من مفردات المعاش الشهري، وذلك للأرامل أو المطلقات، معتمدة من التأمينات الاجتماعية. صورة للحالة الاجتماعية للمتقدم، وعدد أفراد الأسرة، وصور شهادات ميلاد الأطفال. إيصال حديث لمحل السكن الحالي، كهرباء – ماء – تليفون – غاز, يتم تخصيص 5% لذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط استيفاء ما يفيد بذلك.

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مرفق معه ملف بي دي اف لشروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.

ويأتي خطة الدولة للإسكان الاجتماعي في إطار السعي لحل مشاكل الشباب والأسر التي تعانى من الحاجة للسكن أو تسعى للحصول على وحدات سكنية تكون قريبة من محل العمل.

على أن تكون جميع بيانات المتقدمين صحيحة، وصور البطاقة الشخصية حديثة، ويتم تقديم المستندات كاملة مع استيفاء جميع الشروط المطلوبة منه.

يقوم كل متقدم بتنزيل رقم هاتفه الخلوي مع التسجيل الأول، ويتم إرسال كود في الحال في رسالة اس ام اس على الهاتف، يتم استكمال بيانات التسجيل بها.

تحديث: أعلنت السيدة مي عز الدين السعي لإنشاء قاعدة بيانات عن المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ومراجعة جميع البيانات ليحصل كل مواطن على وحدات سكنية، دون تكرار الحصول.

تسعى الدولة لعمل قاعدة بيانات ضخمة للمتقدمين، والذي تجاوز عددهم 230 ألف متقدم، للتأكد من جميع البيانات، والتعرف على الذين حصلوا على فرص في الإسكان الاجتماعي من قبل، لإتاحة فرص عادلة للجميع.

تحديث: بعد الإقبال الكبير على الإعلان العاشر، صرحت السيدة مي عز الدين أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد بداية إعلان جديد، الإعلان الحادي عشر، والذي يوجّه لمحدودي الدخل، بشقق حوالي 90 متر، ويتم الإعلان عنه في مايو 2019.