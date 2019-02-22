رابط تسجيل”دعمك” da3mak.jo| موقع تسجيل دعم الخبز”الآن”برقم القيد الوطني 2019...

بدأ التسجيل الإلكتروني في موقع”دعمك” الأردني لتسجيل الخبز، والذي تخصص في دعم الخبز للعديد من الفئات، فوق خط الفقر، باستثناء بعض الفئات من هذا الدعم، والذي يكون لها دعم مادي، اعرف رابط تسجيل المواطن الأردني، وتسجيل المواطن الغزاوي، بالاسم ورقم الهوية، مع شرح تفاصيل التسجيل.

فقد تم الإعلان عن قيمة الدعم للمواطن حسب الدخل الشهري، والسنوي، له، وبعدد من أفراد الأسرة، ويتم تخصيص دعم للسلع ودعم آخر للخبز، بواقع 33 دينار على الخبز، و27 دينار للسلع.

رابط تسجيل”دعمك” da3mak.jo

رابط تسجيل”دعمك” da3mak.jo

هو الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمواطن بالأردن لتسجيل بياناته في دعم الخبز، رابط موقع دعمك للمواطن الأردني، وتسجيل المواطن من غزه والمتواجد بالأردن، لما هم فوق خط الفقر، وتم استثناء بعض الفئات بالمملكة من هذا التسجيل.

الفئات المستثناة من الدعم

تم استثناء بعض الفئات من التسجيل بالخبز عبر موقع”دعمك”، والتي تحصل على الدعم على هيئة دعم نقدي في رواتبها:

موظفي القطاع الحكومي الأردني. المتقاعدين من المدنيين. موظفي القطاع الأمني. العاملين بالقطاع العسكري. المتقاعدين من القطاع الاجتماعي.

تقوم المملكة الأردنية بصرف دعم للمواطن بواقع 27 دينارا للفرد، ويتم صرف الفئات المعيّنة للخبز بواقع 33 دينارا للفرد، بعد استثناء عدد من الفئات من هذا الدعم، وقد أقرت المملكة هذا النظام في 2018 للأسر الأردنية التي لا يزيد دخلها السنوي عن 12 ألف دينار لعدد الأفراد، بواقع 6000 دينار للفرد بالعام الواحد.